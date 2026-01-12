Liberazione Trentini e Burlò, Pellicini: “Un successo del Governo e della democrazia”

La notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, i due cittadini italiani trattenuti per lungo tempo in Venezuela, ha suscitato un’ondata di sollievo e soddisfazione nelle istituzioni nazionali e locali. Il rientro dei connazionali è stato accolto con entusiasmo anche nel Varesotto, dove l’attenzione sulla vicenda è sempre stata altissima. L’operazione, conclusasi positivamente nelle ultime ore, segna la fine di un incubo per le famiglie coinvolte e viene letta come un importante traguardo della diplomazia italiana in un contesto internazionale in rapida evoluzione.

Il commento del deputato Andrea Pellicini

Sulla vicenda è intervenuto con una nota ufficiale il deputato varesino Andrea Pellicini, che ha sottolineato la portata politica e diplomatica dell’evento. «La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò è una notizia che non può che riempire di gioia e di soddisfazione. Non vi è dubbio che ciò costituisca un successo per il Governo italiano» – Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia -. Secondo Pellicini, questo risultato è il frutto di un impegno costante e discreto che ha visto collaborare diversi livelli istituzionali per garantire l’incolumità e il ritorno a casa dei nostri connazionali.

La svolta diplomatica e il ruolo di Caracas

Il successo dell’operazione è stato attribuito dal Governo a una nuova fase di dialogo con le autorità venezuelane. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivolto un ringraziamento esplicito alle autorità di Caracas, citando in particolare il Presidente Rodriguez per la collaborazione costruttiva dimostrata negli ultimi giorni. Questo cambio di passo è stato fondamentale per sbloccare una situazione che sembrava ormai congelata da mesi, permettendo una risoluzione rapida dopo le recenti tensioni nel Paese sudamericano.

La fine dell’era Maduro e il contesto politico

L’analisi del deputato Pellicini si è spinta oltre il dato cronachistico, collegando la liberazione dei due italiani ai profondi mutamenti politici avvenuti in Venezuela. «Si tratta della conferma di quanto sia stata importante la fine della dittatura di Maduro, oppressore del popolo venezuelano e fautore di repressioni e detenzioni arbitrarie e ingiuste come quelle che hanno colpito per molto tempo i nostri connazionali» – Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia -. La caduta del precedente regime viene indicata come il fattore scatenante che ha permesso il ripristino della giustizia e la fine delle detenzioni ingiustificate.

Un successo del sistema Italia

L’intera operazione viene rivendicata come una prova di forza e credibilità del sistema Paese. Oltre al ruolo del Premier, Pellicini ha inteso ringraziare tutte le istituzioni e le persone che, in Italia, hanno operato con dedizione e massima discrezione. La gestione della crisi, trattata lontano dai riflettori fino alla sua conclusione, ha permesso di tutelare la sicurezza dei due cittadini italiani fino al momento del loro rilascio ufficiale, restituendo finalmente alla libertà Trentini e Burlò.