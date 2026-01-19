L’ITE Montale di Tradate attiva la sperimentazione 4 + 2 all’indirizzo turismo con ITS IATH Academy

L’Istituto Tecnico Eugenio Montale di Tradate avvierà dal prossimo anno scolastico l’innovativo percorso formativo 4+2, “Montale Heritage&Luxury Experience”. Le novità della proposta sono molte, a partire dall’articolazione degli anni di studio.

La filiera 4+2, promossa dall’istituto tradatese, è costituita innanzitutto da quattro anni di scuola secondaria ad indirizzo Turismo, al termine dei quali verrà conseguito il diploma di maturità, offrendo a tutti la possibilità di accedere a qualsiasi percorso post-diploma o universitario.

Tuttavia, la naturale prosecuzione dell’offerta 4+2 prevede l’iscrizione degli studenti ai corsi biennali dell’ITS IATH Academy, un istituto di alta formazione post-diploma attivo sul territorio nell’ambito del turismo e dell’hotel management, con il quale l’ITE Montale lavorerà in sinergia per l’intero quadriennio.

Una scuola che guarda al futuro

Il cambiamento non consiste in una mera riduzione degli anni necessari al conseguimento del diploma, bensì nella strutturazione dell’intero percorso formativo, finalizzato all’inserimento nel mondo lavorativo di figure altamente specializzate.

La collaborazione dell’istituto Montale con IATH Academy permetterà agli studenti di assistere a lezioni di esperti e docenti ITS sin dal primo anno e di rendere ancora più incisivi e mirati i percorsi di Formazione scuola-lavoro (chiamato fino all’anno scorso PCTO).

La proposta si amplia con le “Learning week”, settimane in cui gli studenti potranno approfondire e mettere in pratica quanto appreso, partecipando a uscite sul territorio e a incontri con esperti del settore turistico.

In questo modello diventano parte integrante del piano di studi attività didattiche in cui docenti di diverse materie collaboreranno per promuovere il raggiungimento di competenze trasversali, attraverso un approccio laboratoriale e pluridisciplinare.

Per una scuola delle competenze: un invito ai genitori

La proposta dall’istituto tradatese si inserisce in quel rinnovamento verso il quale si sta orientando la scuola tecnico-professionale italiana, con l’obiettivo di formare giovani in grado di affrontare il mondo del lavoro con consapevolezza e competenze, intercettando le esigenze del territorio grazie anche alla collaborazione con gli ITS Academy, scuole di specializzazione post-diploma in grado di orientare gli studenti nel mondo del lavoro.

L’ITE Montale vede in questa prospettiva una valorizzazione della propria identità, incentivando i suoi studenti all’uso delle lingue, allo sviluppo delle competenze trasversali e aprendosi al territorio sotto il profilo tecnico-professionale.

Per approfondire il percorso l’istituto ha organizzato un incontro online previsto per il giorno 22 gennaio 2026 dalle ore 18.30 alle 19.30 su GSuite Meet collegandosi al link https://meet.google.com/nhz-efqu-yxn?hs=224.