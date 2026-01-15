Varese News

Lo scrittore a scuola a Sumirago per il Giorno della Memoria con i bambini

Gli alunni di 4^ e 5^ della primaria hanno incontrato l'autore di Eravamo il suono, sull'orchestra femminile di Auschwitz, nell'evento promosso in collaborazione tra libreria itinerante Fabiolandia e Biblioteca

Bambini delle classi quarte e quinte della primaria senza zaino di Sumirago (Istituto comprensivo di Mornago) hanno incontrato nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio l’autore Matteo Corradini, vincitore per ben due volte del Premio Andersen.
L’incontro, promosso e organizzato da Fabiolandia – la libreria itinerante di Fabiola Argenta – in collaborazione con Nicoletta, la bibliotecaria di Sumirago,  nasce dalla lettura nelle classi del libro Eravamo il suono (Lapis editore).

Il romanzo racconta la storia dell’orchestrina femminile di Auschwitz-Birkenau, composta da 47 giovani prigioniere, tutte musiciste, costrette a suonare per i gerarchi nazisti o mentre gli uomini venivano accompagnati ai lavori forzati.
Partendo da una ricerca su documenti reali, Corradini dà voce a otto di loro, otto personalità che spiccano per talento, determinazione e coraggio, tratteggiate in un continuo parallelismo tra il mondo di oggi e il mondo di allora, che restituisce il senso profondo del conservare memoria.
Un percorso di letteratura, storia e di educazione civica che si è concluso il 12 gennaio, in vista del Giorno della Memoria, con il dialogo diretto con l’autore. 

La libreria itinerante Fabiolandia, da sempre attenta nel proporre alle scuole percorsi letterari capaci di trasmettere ai giovanissimi il significato profondo del Giorno della Memoria, ha portato l’autore Matteo Corradini anche alla secondaria Macchi di Caronno Varesino lunedì scorso, e nelle scuole di Malnate e Brissago Valtravaglia lo scorso anno.

Per organizzare progetti letterari per ragazzi o partecipare al Tour della Memoria, contattare Fabiolandia al numero 335 6869589.

