Lo sguardo di Giorgio Casali sul dopoguerra: a Masnago si svela il catalogo della mostra
Sabato 24 gennaio al Castello la presentazione del volume dedicato al grande fotografo di architettura e design. Un’opera scientifica che ripercorre il sodalizio con Gio Ponti e la rivista Domus
Un viaggio visivo tra i paesaggi pubblici e privati dell’Italia che rinasceva nel dopoguerra. Il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago si prepara a un nuovo appuntamento di rilievo nell’ambito della mostra “Giorgio Casali fotografo”: sabato 24 gennaio, alle ore 11.00, verrà presentato ufficialmente il catalogo dell’esposizione.
La mostra, che resterà aperta fino al 15 marzo, celebra una delle figure più influenti della fotografia del Novecento a trent’anni dalla scomparsa. Casali non è stato solo un testimone oculare, ma un vero punto di riferimento per i giganti dell’architettura e del design italiano, grazie soprattutto alla storica collaborazione con Gio Ponti e con la prestigiosa rivista Domus.
Un lavoro di ricerca tra Varese e Venezia
Il catalogo non è una semplice raccolta di immagini, ma il frutto di una sinergia scientifica tra i Musei Civici di Varese e l’Archivio Progetti dell’Università IUAV di Venezia, che custodisce l’eredità artistica di Casali.
Curato da esperti come Rosa Chiesa, Angelo Maggi e Giovanni Marras, il volume raccoglie contributi inediti che analizzano la vita professionale di Casali. Lo sguardo del fotografo viene raccontato attraverso cinque sezioni tematiche che intrecciano architettura, urbanistica e design, offrendo una chiave di lettura profonda sulle trasformazioni socio-economiche dell’Italia del secolo scorso.
Varese centro della ricerca fotografica
Con questa pubblicazione, realizzata grazie al supporto di accademici dello IUAV e del Politecnico di Milano, i Musei Civici di Varese consolidano il proprio ruolo di polo strategico per la ricerca sull’arte contemporanea. La presentazione di sabato rappresenta un’occasione unica per approfondire la storia di un artista che ha saputo “disegnare” con la luce le icone del design italiano.
Info e visite
Presentazione catalogo: Sabato 24 gennaio, ore 11.00.
Sede: Castello di Masnago, via Cola di Rienzo 42, Varese.
Orari mostra: visitabile fino al 15 marzo.
Informazioni: www.museivarese.it.
Visite guidate: prenotazioni via mail a museivarese@cooperativasullarte.it.
