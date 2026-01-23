“Lo spirito del Novecento” tra fede, storia e responsabilità

Che cosa resta dello spirito del Novecento, quando le sue ferite sono ancora aperte e le sue domande continuano a inquietarci? Il volume “Lo spirito del Novecento” (Solferino) prova a rispondere attraversando il secolo scorso non con una storia delle idee astratta, ma con una galleria di vite pensanti.

Curato da Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, e dal teologo Marco Vergottini, il libro raccoglie quarantacinque ritratti di donne e uomini che, in contesti diversi, hanno tenuto aperto il dialogo tra fede, cultura e pensiero contemporaneo. Questi ritratti sono stati affidati alla penna di altrettanti autori: giornalisti, scrittori, filosofi, docenti e cardinali.

Il volume è stato presentato allo Spazio Libero di Materia, in un dialogo a due tra Vergottini e don Alessandro Andreini, studioso di Dietrich Bonhoeffer. Alla serata avrebbe dovuto partecipare anche Enzo Bianchi, che, impossibilitato per un ricovero ospedaliero, ha affidato il proprio contributo a un testo letto da Vergottini.

Ne è nato un confronto intenso sul Novecento come tempo spezzato e, insieme, come laboratorio di coscienze. Un secolo attraversato dal male radicale, ma anche abitato da figure capaci di custodire l’umano senza separarlo dalla responsabilità storica.

MEMORIA COME RESPONSABILITÀ NON COME ARCHIVIO

Secondo Enzo Bianchi, lo spirito del Novecento nasce dentro un secolo che ha conosciuto la minaccia nucleare, il controllo delle coscienze, la violenza organizzata come sistema. Il Novecento è stato soprattutto il secolo in cui la banalità del male, così lucidamente pensata da Hannah Arendt, è diventata macchina, burocrazia, procedura. Davanti ad Auschwitz, a Hiroshima, alle deportazioni e ai genocidi, molti hanno avvertito che mancavano le parole, che il linguaggio stesso si spezzava sotto il peso della storia.

Eppure, proprio là dove il secolo ha mostrato il suo volto più duro, si è accesa anche una resistenza. Una resistenza non eroica in senso retorico, ma profondamente umana. Memoria come responsabilità, non come archivio. Ricordare non per fissare il passato, ma per restare umani. Ricordare per non ripetere.

Dentro questo paesaggio si apre anche la grande domanda sul senso, su Dio, sul sacro: un secolo in cui Dio è sembrato scomparire dall’orizzonte dell’Occidente e in cui, paradossalmente, proprio questa assenza ha reso la ricerca più bruciante.

LA FEDE COME PRESENZA

Vergottini ha ricordato che “Lo spirito del Novecento” non è una galleria di eroi perfetti, né una collezione di statue. È piuttosto una casa da attraversare, fatta di stanze diverse, abitate da circa quarantacinque profili scritti da discepoli, amici, alleati delle persone raccontate. Figure diverse per vocazione e linguaggio: da Hélder Câmara a Martin Luther King, da Madre Teresa di Calcutta a Andrej Tarkovskij, da Etty Hillesum a Simone Weil, fino a Andy Warhol, sorprendentemente credente, capace di tenere insieme icone pop e fedeltà quotidiana al sacramento.

Ciò che li unisce è una fede, per chi l’ha avuta, mai vissuta come fuga dal mondo, ma come presenza. Una presenza creativa, spesso scomoda, quasi sempre pagata a caro prezzo. La stanza delle biografie racconta bene questo stile.

nella foto da destra: Marco Vergottini e Alessandro Andreini

VENITE TROVERETE I POVERI NON LA POVERTÀ

Emblematico, ha spiegato Vergottini, è l’incontro con Abbé Pierre: “Venite, troverete i poveri, non la povertà”. Non un’idea romantica, ma corpi, storie, scarti. Lì si comprende che non si è chiamati a fare qualcosa per i poveri, ma a lasciarsi fare da loro, a essere evangelizzati. Tra i ritratti più potenti emergono Nelson Mandela ed Etty Hillesum, diversissimi eppure sorprendentemente consonanti. Mandela, scegliendo la riconciliazione senza rimozione, mostra che la libertà non è solo abbattere un regime, ma spezzare una catena interiore. Hillesum, ad Auschwitz, sceglie di non odiare, di vigilare sui sentimenti, di diventare “un cuore pensante nella baracca”, custodendo uno spazio interiore in cui il male non abbia l’ultima parola.

DIETRICH BONHOEFFER

Accanto a loro, la figura di Dietrich Bonhoeffer, con la sua tensione tra resistenza e resa, ricorda che la fede adulta non chiede protezione, ma responsabilità. Dentro questo stesso orizzonte si colloca la riflessione di don Alessandro Andreini su Dietrich Bonhoeffer e sul tempo spezzato del Novecento. Per Andreini, il secolo delle bombe non distrugge soltanto le città, ma frantuma le biografie, rende impossibile una vita lineare, pacificata, “conclusa”.

La modernità violenta spezza i destini come il bombardamento al tappeto rade al suolo le case. E tuttavia proprio in questa frantumazione si apre una domanda decisiva: da che cosa si misura davvero la qualità di una vita? Bonhoeffer risponde dal carcere nazista: non dal disegno complessivo, dal successo o dal riconoscimento, ma dalla qualità dei frammenti di cui una vita è fatta.

FEDE È RESPONSABILITÀ

Nessun tempo è perduto se viene abitato con responsabilità e dignità. Anche nella prigione, anche quando la storia sembra decisa altrove, il tempo può diventare un luogo di fedeltà all’umano. Resistere non significa vincere, ma non consegnare se stessi al cinismo, non rinunciare alla coscienza. Per Andreini, questa è la cifra di una fede adulta: non una protezione dal male, ma un’assunzione radicale di responsabilità. Dio non è l’alibi della storia, la responsabilità è degli uomini. La fede non consola, ma espone. Non giustifica la violenza, ma chiama a gridare contro l’ingiustizia, a fasciare le ferite delle vittime e, quando necessario, a fermare la “ruota” che schiaccia. In questo senso, Bonhoeffer non appartiene al passato. È una figura scomoda per il presente, che ricorda come anche sotto le bombe sia possibile custodire la dignità propria e altrui. E forse, proprio così, salvare il tempo.