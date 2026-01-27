“Lo sport è un tesoro”: Beppe Marotta nominato Ambassador del CSI Milano

È stato un ritorno alle origini quello vissuto da Beppe Marotta, attuale presidente dell’Inter, durante l’incontro formativo organizzato dal CSI Milano per 400 allenatori e dirigenti delle società sportive di base organizzato nel Salone Pio XII, nella sede del comitato provinciale di via Sant’Antonio. Nella serata di lunedì 26 gennaio, Marotta è stato ufficialmente nominato “Ambassador” dello sport in oratorio. Un riconoscimento che conferma non solo la sua vicinanza ai valori educativi dello sport.

Il dirigente nato a Varese nel 1957 ha mosso – come noto – i primi passi nel mondo del calcio proprio nel club biancorosso diventato, da giovanissimo, direttore sportivo sotto la presidenza dell’avvocato Colantuoni. Il calcio d’oratorio, vissuto negli anni della giovinezza, è stato il punto di partenza di un percorso che lo ha portato ai vertici del panorama professionistico italiano arrivando a occupare ruoli apicali nella Sampdoria, nella Juventus e infine nell’Inter.

Marotta non ha mia dimeticato però i legami con la città e con lo sport di base. E non a caso durante l’incontro, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, il manager ha parlato con passione del ruolo educativo dello sport: «Lo sport è un contenitore di tantissimi valori: rispetto dell’avversario, fairplay, umiltà e coraggio – ha detto –. Il contesto dell’oratorio è quello di rendere sublimi ed eccezionali tutti questi valori, attraverso lo svolgimento di varie discipline sportive».

A ufficializzare la nomina di Ambassador è stato il presidente del CSI Milano Massimo Achini: «In Beppe Marotta riconosciamo un uomo di sport capace di restare vicino ai giovani e di mantenere un’attenzione costante verso la dimensione educativa – ha dichiarato –. La piena disponibilità di Marotta verso i dirigenti e i tecnici delle società sportive nasce proprio da questa identità condivisa, che affonda le radici nella formazione oratoriana vissuta in prima persona».

L’obiettivo dell’incontro era fornire strumenti pratici a chi ogni giorno lavora nelle società sportive del CSI, che rappresentano veri e propri presìdi educativi nei territori. In questo contesto, la presenza di una figura come Marotta ha rappresentato un ponte concreto tra la dimensione del grande calcio e quella, altrettanto importante, dello sport di base.