Lo Sportello Frontalieri si sposta all’Informagiovani di Varese: servizi su misura ogni martedì per chi lavora in Svizzera

Il fenomeno del lavoro frontaliero continua a rappresentare una realtà centrale per il territorio varesino, e cresce di pari passo anche l’attenzione ai servizi dedicati. Da oggi, infatti, lo Sportello Frontalieri ha una nuova casa: tutti i martedì, su appuntamento, sarà attivo nella sede dell’Informagiovani di via Como, nel cuore della città di Varese.

Il servizio, nato dalla collaborazione tra CGIL, CISL, UIL e il Comune di Varese, si conferma un punto di riferimento per migliaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno varcano il confine per lavorare in Svizzera.

Servizi dedicati ai frontalieri

Lo sportello offre consulenza e assistenza qualificata su tutti i principali temi legati al lavoro transfrontaliero: la Nuova tassazione entrata in vigore dal 2024; i permessi di soggiorno e questioni amministrative; la previdenza, sicurezza sociale e normative europee e l’orientamento sul mercato del lavoro.

«Questo servizio è molto apprezzato dai cittadini e dai tantissimi frontalieri residenti a Varese – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – Con lo spostamento all’Informagiovani puntiamo a dargli ancora più centralità e facilità di accesso».

Lo sportello frontalieri è aperto su appuntamento tutti i martedì

L’orario è dalle ore 15.00 alle ore 17.30 per accedervi è necessario contattare:

CGIL Frontalieri responsabile Roberta Tolomeo

roberta.tolomeo@cgil.lombardia.it – +39 3357416555

CISL Frontalieri responsabile Matteo Pozzoni

m.pozzoni@cisl.it – +39 3311338058

UIL Frontalieri responsabile Debora Pesce

pescedeborad@gmail.com – +39 3486513896

L’Informagiovani si conferma hub per il territorio

Il trasferimento nella sede di via Como rientra in un progetto più ampio che sta trasformando l’Informagiovani in un vero e proprio hub civico e multifunzionale, come sottolinea l’assessora Rossella Dimaggio: «Il fermento che si sta creando è ampio: da luogo per lo studio degli studenti al coworking fino a eventi, corsi e ora anche servizi come lo sportello frontalieri».

Frontalieri: un fenomeno che coinvolge decine di migliaia di persone

Con oltre 29.000 frontalieri residenti (dato 2022–2023), la provincia di Varese è la maggiore in Italia per numero di lavoratori in Svizzera insieme a Como. A livello complessivo, si stima che nel 2026 i frontalieri italiani attivi in Canton Ticino siano circa 78.000, di cui la maggior parte proviene proprio da Varese e Como.

«CGIL, CISL e UIL – spiegano i promotori – sono da sempre in prima linea per tutelare i diritti dei lavoratori frontalieri. Lo Sportello Frontalieri nasce per offrire un servizio completo e qualificato su lavoro, fiscalità e previdenza, anche alla luce della normativa europea».