Lo swing degli anni Quaranta rivive a Materia con “La famiglia canterina”

Venerdì 23 gennaio Anita Camarella e Davide Facchini portano nella sede di Materia il loro spettacolo, parte dell’omonimo progetto comprendente un libro musicale e un album premiato negli USA

L’Italia degli anni Quaranta rivive attraverso le note dello swing. Lo spettacolo de La famiglia canterina approda infatti a Castronno per una serata che unisce musicale e narrazione. Protagonisti dell’evento sono Anita Camarella e Davide Facchini, che porteranno sul palco un progetto artistico di ampio respiro, già riconosciuto e premiato negli Stati Uniti.

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio alle 21 a Materia, lo spazio-libero di VareseNews in via Confalonieri 5. L’evento si inserisce nel palinsesto del venerdì sera che la sede di Castronno dedica alla cultura musicale in ogni sua forma, dai momenti di divulgazione classica alle interviste dal vivo con i nuovi protagonisti della scena attuale.

La serata “swing” si svilupperà come un’affascinante alternanza tra brani musicali, letture e curiosità d’archivio. Al centro della scena ci sarà il lavoro di ricerca di Anita Camarella e Davide Facchini, capaci di trasformare un libro musicale e un album in una performance immersiva.

