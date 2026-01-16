L’orco gentile e la fata incavolata in scena per i bambini a Sesto Calende

La sala consiliare di Sesto Calende si fa teatro per bambini nella mattinata di sabato 17 gennaio e ospita la compagnia Casa di Creta di Catania con lo spettacolo L’orco gentile e la fata incavolata, in scena alle ore 11.

C’era una volta un orco gentile, al servizio di un imperatore avido e cattivo il quale si arricchisce avvelenando di nascosto il fiume principale dell’impero per poi farsi pagare caro per l’unica medicina, in suo esclusivo possesso, in grado di far guarire i sudditi ammalati.

Un giorno l’imperatore viene a sapere che una fata sta facendo guarire la gente con piante e erbe del bosco, il tutto senza farsi pagare, e per questo non si vendono più le sue medicine.

Preso d’ira l’imperatore manda l’orco a scacciare la fata ma tra i due nasce l’intesa e così…

Sul palco a raccontare questa favola in musica i cantastorie Antonella Caldarella e Steve Cable, che è anche autore e regista di questo spettacolo allegro e divertente che esalta i valori dell’amicizia, della pace, della diversità e della solidarietà attraverso una storia originale e coinvolgente.

La partecipazione allo spettacolo è per tutti libera e gratuita ma è consigliata la prenotazione scrivendo a biblio@comune.sesto-calende.va.it oppure 0331 928160.