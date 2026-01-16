Sesto Calende
L’orco gentile e la fata incavolata in scena per i bambini a Sesto Calende
Lo spettacolo della compagnia catanese La casa di Creta va in scena sabato 17 gennaio alle ore 11 in sala consiliare. Partecipazione gratuita
La sala consiliare di Sesto Calende si fa teatro per bambini nella mattinata di sabato 17 gennaio e ospita la compagnia Casa di Creta di Catania con lo spettacolo L’orco gentile e la fata incavolata, in scena alle ore 11.
C’era una volta un orco gentile, al servizio di un imperatore avido e cattivo il quale si arricchisce avvelenando di nascosto il fiume principale dell’impero per poi farsi pagare caro per l’unica medicina, in suo esclusivo possesso, in grado di far guarire i sudditi ammalati.
Un giorno l’imperatore viene a sapere che una fata sta facendo guarire la gente con piante e erbe del bosco, il tutto senza farsi pagare, e per questo non si vendono più le sue medicine.
Preso d’ira l’imperatore manda l’orco a scacciare la fata ma tra i due nasce l’intesa e così…
Sul palco a raccontare questa favola in musica i cantastorie Antonella Caldarella e Steve Cable, che è anche autore e regista di questo spettacolo allegro e divertente che esalta i valori dell’amicizia, della pace, della diversità e della solidarietà attraverso una storia originale e coinvolgente.
La partecipazione allo spettacolo è per tutti libera e gratuita ma è consigliata la prenotazione scrivendo a biblio@comune.sesto-calende.va.it oppure 0331 928160.