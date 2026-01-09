L’organo restaurato della chiesa di Cislago si svela durante il concerto augurale per il nuovo anno

Un appuntamento speciale tra musica e valorizzazione del patrimonio artistico è in programma a Cislago sabato 10 gennaio, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. La serata, dal titolo “Seguendo la stella”, sarà il concerto augurale dei cori e delle orchestre del Progetto Mikrokosmos.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Ricercare Aps, unirà il momento musicale a un evento di particolare rilievo per la comunità: durante il concerto avverrà infatti lo svelamento della cassa lignea dell’organo, recentemente restaurata.

Per la prima volta il pubblico potrà ammirare da vicino la bellezza degli intagli e delle statue che compongono la struttura dell’organo, restituita al suo splendore originario grazie ai lavori di restauro. Un intervento che rappresenta un importante passo nella tutela e valorizzazione di un bene storico e artistico centrale per la chiesa parrocchiale.

Il concerto augurale vedrà protagonisti cori e orchestre del Progetto Mikrokosmos, realtà impegnata nella promozione della musica come strumento di crescita culturale e condivisione.

L’ingresso è libero e l’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e musicali promosse a Cislago, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi e le tradizioni del territorio attraverso eventi aperti alla cittadinanza.

La serata è organizzata in collaborazione con la Pro loco di Cislago e la Parrocchia di Santa Maria Assunta, con il patrocinio del Comune di Cislago.