L’organo restaurato della chiesa di Cislago si svela durante il concerto augurale per il nuovo anno
Sabato 10 gennaio, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. La serata, dal titolo “Seguendo la stella”, sarà il concerto augurale dei cori e delle orchestre del Progetto Mikrokosmos
Un appuntamento speciale tra musica e valorizzazione del patrimonio artistico è in programma a Cislago sabato 10 gennaio, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. La serata, dal titolo “Seguendo la stella”, sarà il concerto augurale dei cori e delle orchestre del Progetto Mikrokosmos.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Ricercare Aps, unirà il momento musicale a un evento di particolare rilievo per la comunità: durante il concerto avverrà infatti lo svelamento della cassa lignea dell’organo, recentemente restaurata.
Per la prima volta il pubblico potrà ammirare da vicino la bellezza degli intagli e delle statue che compongono la struttura dell’organo, restituita al suo splendore originario grazie ai lavori di restauro. Un intervento che rappresenta un importante passo nella tutela e valorizzazione di un bene storico e artistico centrale per la chiesa parrocchiale.
Il concerto augurale vedrà protagonisti cori e orchestre del Progetto Mikrokosmos, realtà impegnata nella promozione della musica come strumento di crescita culturale e condivisione.
L’ingresso è libero e l’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e musicali promosse a Cislago, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi e le tradizioni del territorio attraverso eventi aperti alla cittadinanza.
La serata è organizzata in collaborazione con la Pro loco di Cislago e la Parrocchia di Santa Maria Assunta, con il patrocinio del Comune di Cislago.
