Lu-Ve Group di Uboldo protagonista al roadshow di Intesa Sanpaolo su finanza straordinaria per le Pmi

La multinazionale Lu-Ve Group, con sede a Uboldo (Varese), è stata tra le imprese chiamate a portare la propria testimonianza alla prima tappa lombarda del roadshow promosso da Intesa Sanpaolo – Divisione Banca dei Territori dedicato alla finanza straordinaria per le piccole e medie imprese italiane. L’incontro, svoltosi il 27 gennaio a Monza, è la prima di una serie di iniziative con cui la Banca dei Territori intende rafforzare il dialogo con le Pmi lombarde per supportare strategie di crescita e competitività sia in Italia sia all’estero. (foto sopra Matteo Liberali presidente e amministratore delegato di Lu-Ve spa group)

Nel corso dell’evento la banca ha presentato strumenti avanzati di corporate finance come finanza strutturata, Ipo, operazioni di M&A, gestione della governance e transizione generazionale, con l’obiettivo di accompagnare le aziende nella pianificazione e realizzazione di percorsi di sviluppo. Lu-Ve Group, realtà industriale fondata nel 1985 da Iginio Liberali e oggi tra i maggiori operatori mondiali nella produzione di scambiatori di calore ad aria, ha portato la propria esperienza diretta di crescita internazionale.

L’azienda è quotata in Borsa Italiana dal 2015 e ha consolidato la propria presenza globale grazie a un network di stabilimenti produttivi e uffici commerciali in numerosi paesi, con prodotti utilizzati nei settori della refrigerazione commerciale e industriale, del condizionamento e del raffreddamento dei processi produttivi.

La presenza di Lu-Ve al roadshow evidenzia il valore di un dialogo operativo tra banca e imprese strutturate, orientato a sostenere investimenti produttivi, innovazione e competitività sui mercati internazionali. Nel corso dell’incontro Intesa Sanpaolo ha presentato strumenti pensati per finanziare il rinnovo dei macchinari e la riqualificazione energetica degli immobili non residenziali, integrando il credito bancario con le misure pubbliche di incentivazione.

All’incontro, voluto da Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori, erano presenti 300 pmi. La tappa di Monza ha visto gli intervenuti di rappresentanti della banca, esperti di corporate finance e imprenditori di spicco del territorio lombardo, tra cui il presidente di Lu-Ve, Matteo Liberali (foto sopra), che ha portato il punto di vista di un’azienda con forte vocazione internazionale e radicata nel territorio. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alle Pmi, con l’obiettivo di favorire investimenti strategici e percorsi di crescita sostenibile, rafforzando la competitività delle imprese italiane nei mercati globali.

