Luca Marsico e Fabio Ambrosetti, dibattito sul referendum in sala consiliare ad Azzate
Il primo di tre incontri si terrà giovedì 13 febbraio con l’avvocato Luca Marsico, che illustrerà le ragioni del Sì, e l’avvocato Fabio Ambrosetti, che presenterà le ragioni del No. A moderare sarà Matteo Inzaghi
In vista del referendum sulla separazione delle carriere, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo, il Comune di Azzate propone un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza, pensati come occasione di informazione e confronto.
Questa scelta si inserisce nel percorso del Laboratorio delle Idee, un’iniziativa culturale nata ormai due anni fa proprio con l’obiettivo di offrire ai cittadini momenti pubblici di incontro e dibattito su temi di attualità, con un taglio serio, plurale e accessibile. «All’inizio del 2024 siamo partiti affrontando i conflitti del nostro tempo; in seguito abbiamo dedicato appuntamenti ad ambiente e sostenibilità energetica, proseguendo poi con il macrotema “Europa, sfide e criticità”, portando anche nel nostro piccolo Comune voci autorevoli e diverse tra loro: sindaci di grandi città, docenti universitari, europarlamentari e giornalisti» – spiega il vicesindaco Giacomo Tamborini -.
«Oggi ci sembra coerente proseguire su questa strada, proponendo spunti di riflessione e strumenti di comprensione anche su un tema complesso come quello oggetto del referendum. In questo quadro, il ruolo dell’ente locale non è schierarsi per una parte, ma garantire un contesto ordinato e qualificato che aiuti ciascuno a farsi un’idea, ascoltando argomentazioni diverse e chiarendo dubbi.
Per questo abbiamo deciso di proporre tre momenti informativi. Il primo incontro si terrà giovedì 13 febbraio con l’avvocato Luca Marsico, che illustrerà le ragioni del Sì, e l’avvocato Fabio Ambrosetti, che presenterà le ragioni del No. A moderare sarà il direttore di Rete 55 Matteo Inzaghi.
L’obiettivo è semplice: mettere i cittadini nelle condizioni di partecipare con maggiore consapevolezza, nel pieno rispetto della libertà di ciascuno».
L’incontro si terrà in Sala Consiliare e avrà inizio alle 20.45. L’ingresso è libero
