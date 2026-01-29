Luci accese in studio a Radio Materia tra basket, musica e passione sportiva

È giovedì e a Radio Materia si riaccendono le Luci a Masnago con un’ospite speciale come Camilla Vescovi. Non solo! Perchè alle 18 avremo un musicista come Riccardo Ceratti a Chi l’avrebbe mai detto e alle 21 un volto molto noto nel mondo Milan, dello sport in tv e dei social con 50 mila follower su Instagram come Diana Cleo.

Luci a Masnago 14,00

Il trio composto da Damiano Franzetti, Matteo Bettoni e Francesco Brezzi è su di giri per la vittoria della Openjobmetis Varese a Milano. Oltre all’analisi della partita di lunedì e alle prospettive per la prossima, la rubrica Gente di Masnago vedrà protagonista Camilla Vescovi, volto giovane della comunicazione Legabasket (qui trovate tutte le informazioni).

Chi l’avrebbe mai detto 18,00

L’ospite di oggi è Riccardo Ceratti, musicista e cantautore di Somma Lombardo che presenterà i suoi nuovi brani. Durante la puntata ascolteremo le sue canzoni e dialogheremo con lui per raccontare come sono nate e per raccontare la sua carriera.

Fuori Frequenza 21,00

Il trio più irriverente di Radio Materia torna con una nuova ospite: Diana Cleo. Volto noto del mondo del calcio e delle tv locali e nazionali, amante del fitness e dello sport in generale, social media manager e responsabile della club house del Milan. Sicuramente saprà tenere testa ad Hobbeat, Gian e Giuse.

