L’Ufficio postale di Morazzone, chiude temporaneamente per i lavori del Progetto Polis

L’ufficio postale chiuderà il 6 febbraio. Durante la chiusura, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali di Gazzada e Varese VR, entrambi dotati di ATM H24

Dal 6 febbraio al 1° aprile l’ufficio postale di Morazzone, situato in via XXV Agosto 4, resterà chiuso al pubblico per consentire l’avvio dei lavori previsti nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, un piano nazionale di riqualificazione promosso da Poste Italiane.

Lavori tecnici per potenziare i servizi digitali

Come comunicato dal sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli, a seguito di un’informativa ricevuta da Poste Italiane, l’intervento rientra in una strategia nazionale rivolta soprattutto ai Comuni medio-piccoli. L’obiettivo è quello di potenziare l’accesso ai servizi pubblici digitali, rinnovando e adeguando le infrastrutture degli uffici postali locali.

Gli uffici postali alternativi

Durante il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali limitrofi: Gazzada, in via Roma 16 e Varese VR, in viale Milano 11
Entrambi gli uffici sono dotati di sportelli automatici ATM attivi 24 ore su 24. Inoltre, presso l’ufficio postale di Gazzada sarà possibile effettuare il ritiro della corrispondenza e dei pacchi in giacenza, nonché svolgere le operazioni non eseguibili in circolarità.

La riapertura dell’ufficio postale di Morazzone è fissata per il 2 aprile 2026, salvo imprevisti che – si legge nella comunicazione – saranno tempestivamente comunicati ai cittadini.

Pubblicato il 30 Gennaio 2026
