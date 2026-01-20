Lui la accusa di stalking, lei resta incinta: la prova del Dna finisce al centro del processo in corso a Varese

Lui la denuncia per stalking. Lei si difende dicendo che voleva solo parlare con sua moglie per chiarire la vicenda, e nel frattempo rimane incinta: il test del Dna dimostra che la ragazza aveva una relazione col querelante.

È in corso in questi giorni davanti al tribunale monocratico di Varese un processo dai risvolti turbolenti e ricco di colpi di scena, che vede come imputata una giovane cittadina italiana, denunciata per stalking da una coppia di coniugi, entrambi cittadini italiani, lui di origine straniera.

La vicenda ha preso avvio dalla denuncia presentata da marito e moglie che hanno accusato la ragazza di averli perseguitati con comportamenti insistenti e molesti (in particolare nei confronti della moglie, seguita, pedinata, e con atti vandalici nei rivolti all’auto). Alla luce degli atti raccolti, il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto il giudizio immediato, dando così il via al dibattimento che si sta svolgendo in questi giorni.

Nel corso del processo però l’imputata ha fornito una versione dei fatti diametralmente opposta a quella dei querelanti. La giovane ha sostenuto di aver tentato più volte di avvicinare la moglie dell’uomo non con intenti persecutori, ma per rivelarle di aver avuto una relazione sentimentale con suo marito, relazione dalla quale era rimasta incinta.

Una ricostruzione, questa, fermamente smentita dall’uomo (che ha parlato in aula), che ha negato di aver mai intrattenuto una relazione con la ragazza. Secondo la sua difesa, l’imputata avrebbe mostrato un atteggiamento definito parecchio insistente, costruendo una narrazione priva di fondamento, poi sfociata in atti persecuori.

Nel frattempo la vicenda si è ulteriormente complicata sul piano personale: sia la moglie del querelante sia la stessa imputata sono rimaste incinte nello stesso periodo. Un elemento che ha assunto rilievo centrale nel processo quando il difensore della giovane, l’avvocato Maurizio Domanico, ha chiesto di sottoporre la propria assistita a un test del Dna.

Dall’esame genetico sarebbe emerso che, con una probabilità del 99,9 per cento, il figlio che la ragazza portava in grembo ha come padre proprio il querelante.

Il processo prosegue davanti al giudice monocratico di Varese. Nella giornata di martedì era prevista l’audizione di un testimone in aula. I due querelanti si sono costituiti parte civile nel procedimento, rappresentati dall’avvocato Fabio Margarini.

I fatti si riferiscono all’anno 2022 e sono avvenuti a Varese, con parti del processo che hanno un’età giovane, ma matura, fra i 30 e i 40 anni.