L’ultimo saluto a Pietro Macchione: venerdì i funerali nella Basilica di San Vittore

Varese si prepara a dare l’addio a Pietro Macchione, l’uomo che con la sua attività editoriale ha saputo raccontare, valorizzare e custodire l’identità culturale del nostro territorio. La notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì, ha suscitato un profondo cordoglio non solo tra gli addetti ai lavori e gli autori che ha accompagnato negli anni, ma in tutta i varesini che vedeva in lui un punto di riferimento instancabile per la diffusione della storia e delle tradizioni locali.

Per chi volesse rendere omaggio a Pietro e stringersi ai suoi cari, la camera ardente sarà allestita a partire dalle ore 14:00 di oggi, martedì 20 gennaio 2026, presso la sede delle Onoranze funebri “Campo dei Fiori” in via Mulini Grassi 10 a Varese.

Il momento del commiato solenne è invece fissato per la fine della settimana. I funerali di Pietro Macchione si terranno infatti venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 10:30, nella Basilica di San Vittore. Sarà quella l’occasione per un ultimo saluto collettivo nel luogo simbolo della città, un abbraccio che si preannuncia partecipato e commosso, degno di chi ha speso la vita tra i libri e la gente della sua terra.