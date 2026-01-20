L’ultimo saluto a Pietro Macchione: venerdì i funerali nella Basilica di San Vittore
La città si stringe attorno alla famiglia dell’editore scomparso lunedì. Da questo pomeriggio, martedì 20 gennaio, sarà aperta la camera ardente in via Mulini Grassi, mentre le esequie si terranno a Varese
Varese si prepara a dare l’addio a Pietro Macchione, l’uomo che con la sua attività editoriale ha saputo raccontare, valorizzare e custodire l’identità culturale del nostro territorio. La notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì, ha suscitato un profondo cordoglio non solo tra gli addetti ai lavori e gli autori che ha accompagnato negli anni, ma in tutta i varesini che vedeva in lui un punto di riferimento instancabile per la diffusione della storia e delle tradizioni locali.
Per chi volesse rendere omaggio a Pietro e stringersi ai suoi cari, la camera ardente sarà allestita a partire dalle ore 14:00 di oggi, martedì 20 gennaio 2026, presso la sede delle Onoranze funebri “Campo dei Fiori” in via Mulini Grassi 10 a Varese.
Il momento del commiato solenne è invece fissato per la fine della settimana. I funerali di Pietro Macchione si terranno infatti venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 10:30, nella Basilica di San Vittore. Sarà quella l’occasione per un ultimo saluto collettivo nel luogo simbolo della città, un abbraccio che si preannuncia partecipato e commosso, degno di chi ha speso la vita tra i libri e la gente della sua terra.
