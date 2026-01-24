Luvinate, la scuola guarda al futuro: successo per la 4^ Fiera del Digitale
Laboratori di robotica, fisica e tinkering per i bambini della Primaria. Protagonisti i nuovi strumenti acquistati con i fondi PNRR e il supporto della comunità
Una mattinata alla scoperta della scienza e della tecnologia quella vissuta oggi a Luvinate, dove tantissime famiglie e bambini si sono ritrovati per la 4^ Fiera del Digitale e delle materie STEM. L’iniziativa, promossa dalla Scuola Primaria, ha trasformato le aule in veri e propri laboratori di innovazione per preparare i giovanissimi alle sfide dello sviluppo tecnico e scientifico.
Robotica e aule immersive per i piccoli scienziati
Il cuore dell’evento sono stati i laboratori esperienziali guidati da docenti ed esperti. I bambini hanno potuto cimentarsi in diverse discipline all’avanguardia:
Robotica e Coding: per imparare le basi della programmazione.
Tinkering e Fisica: per sperimentare con materiali e leggi naturali attraverso la pratica manuale.
Biologia: per approfondire la conoscenza del mondo vivente.
Aula Immersiva: uno spazio dedicato alla realtà aumentata e virtuale per “spaziare con la mente”.
Queste attività non sono isolate, ma rientrano nella pratica didattica settimanale della scuola, resa possibile grazie ai numerosi materiali acquistati negli ultimi anni.
Una sinergia tra PNRR e territorio
Il successo della manifestazione è frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti diversi attori. Le attrezzature tecniche e scientifiche messe a disposizione dei piccoli partecipanti sono state acquisite grazie ai fondi PNRR, al sostegno costante dell’Associazione Genitori e al supporto del Comune di Luvinate.
La magia della scienza
Oltre alla parte didattica, non è mancato il momento dello spettacolo. Il mago Andrea Vico ha incantato il pubblico con “Lo scienziato nel cilindro”, una performance capace di unire trucchi di magia e principi scientifici, divertendo e ispirando sia i bambini che i genitori presenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.