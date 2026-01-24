Luvinate, la scuola guarda al futuro: successo per la 4^ Fiera del Digitale

Una mattinata alla scoperta della scienza e della tecnologia quella vissuta oggi a Luvinate, dove tantissime famiglie e bambini si sono ritrovati per la 4^ Fiera del Digitale e delle materie STEM. L’iniziativa, promossa dalla Scuola Primaria, ha trasformato le aule in veri e propri laboratori di innovazione per preparare i giovanissimi alle sfide dello sviluppo tecnico e scientifico.

Robotica e aule immersive per i piccoli scienziati

Il cuore dell’evento sono stati i laboratori esperienziali guidati da docenti ed esperti. I bambini hanno potuto cimentarsi in diverse discipline all’avanguardia:

Robotica e Coding: per imparare le basi della programmazione.

Tinkering e Fisica: per sperimentare con materiali e leggi naturali attraverso la pratica manuale.

Biologia: per approfondire la conoscenza del mondo vivente.

Aula Immersiva: uno spazio dedicato alla realtà aumentata e virtuale per “spaziare con la mente”.

Queste attività non sono isolate, ma rientrano nella pratica didattica settimanale della scuola, resa possibile grazie ai numerosi materiali acquistati negli ultimi anni.

Una sinergia tra PNRR e territorio

Il successo della manifestazione è frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti diversi attori. Le attrezzature tecniche e scientifiche messe a disposizione dei piccoli partecipanti sono state acquisite grazie ai fondi PNRR, al sostegno costante dell’Associazione Genitori e al supporto del Comune di Luvinate.

La magia della scienza

Oltre alla parte didattica, non è mancato il momento dello spettacolo. Il mago Andrea Vico ha incantato il pubblico con “Lo scienziato nel cilindro”, una performance capace di unire trucchi di magia e principi scientifici, divertendo e ispirando sia i bambini che i genitori presenti.