Malnate da impazzire in Serie C: Chinetti e Sali a segno in AlbinoLeffe-Trento

(Foto Facebook – U.C. AlbinoLeffe)

Incredibile giornata a Zanica, dove il “derby di Malnate” non si è limitato alla presenza in campo, ma lasciato la firma sul tabellino. Nella sfida valida per il girone A di Serie C, sia Federico Chinetti sia Giacomo Sali hanno trovato la via della rete, rendendo una normale partita di campionato una giornata storica per lo sport malnatese. Il Trento si è imposto per 2-1 sull’AlbinoLeffe, ma a vincere è stato soprattutto il vivaio del nostro territorio.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, la partita si è accesa nella ripresa. Ad aprire le danze è stato Fossati che, al 3’ del secondo tempo, ha trasformato il calcio di rigore che ha portato in vantaggio il Trento. Da quel momento è salito in cattedra l’orgoglio di Malnate. Al 19’, Chinetti ha raddoppiato per i gialloblù ospiti, coronando una prestazione di alto livello. L’AlbinoLeffe ha provato a reagire e, al 33’, è stato proprio l’altro malnatese, Sali, a riaprire i giochi con il gol dell’1-2 che ha reso incandescente il finale di gara.

Un primato per Malnate

Non capita spesso di vedere due giocatori nati e cresciuti nello stesso comune della provincia di Varese segnare nella stessa partita di Serie C, per giunta indossando maglie diverse. Chinetti e Sali hanno trasformato lo stadio dell’AlbinoLeffe in una sorta di succursale dei campi di Malnate, dimostrando come la qualità del calcio locale possa raggiungere vette altissime nel professionismo. Nonostante il forcing finale dei padroni di casa, il Trento di mister Tabbiani ha retto l’urto, portando a casa tre punti pesanti.

I protagonisti e il tabellino

Oltre ai due marcatori malnatesi, la partita ha visto una direzione di gara con un tocco di provincia: il quarto ufficiale designato era infatti Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate. In casa AlbinoLeffe resta l’amaro in bocca per una sconfitta interna che matura nonostante la buona prova di Sali – alla seconda rete di fila e sesta del suo campionato -, mentre il Trento si gode la serata trascinato dalla fantasia del mancino di Chinetti. Una giornata che Malnate ricorderà a lungo, celebrando due dei suoi figli più illustri sui campi della terza serie nazionale.