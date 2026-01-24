Varese News

Sport

Malnate protagonista in Serie C: Trento-Albinoleffe è anche Chinetti contro Sali

La gara del "Briamasco" valida per il girone A di Serie C mette di fronte due giovani talenti malnatesi che oggi si ritrovano avversari tra i professionisti

Il girone A di Serie C propone oggi una sfida che profuma di casa per gli sportivi del Varesotto. Sul prato dello stadio “Briamasco”, la partita tra Trento e Albinoleffe non sarà solo un delicato incrocio di alta classifica, ma un vero e proprio derby tra concittadini. A sfidarsi, con maglie diverse ma con le stesse radici, ci saranno infatti due giovani talenti cresciuti tra le strade e i campi di Malnate: Federico Chinetti e Giacomo Sali.

Due percorsi partiti da Malnate

Chinetti, classe 2005 di proprietà del Como, e Sali, classe 2004 lanciato dalla Varesina, si sfideranno sapendo di avere l’attenzione di Malnate su di loro. La sfida andrà in scena alle ore 14.30 di sabato 24 gennaio. Ad attendere questo appuntamento non saranno quindi solo i tifosi trentini e seriani, ma anche gli sportivi malnatesi, per un incrocio di talenti che rende orgogliosa la città del Ponte di Ferro.

Pubblicato il 24 Gennaio 2026
