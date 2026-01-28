“Mani in festa” a Origgio: laboratori gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni con il Centro per la Famiglia

Ogni appuntamento sarà guidato dalla pedagogista Giulia Salzano e sarà l’occasione per sperimentare, creare, costruire piccoli oggetti legati alle festività di Carnevale e Pasqua, stimolando fantasia e manualità

Il Centro per la Famiglia dell’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese organizza una serie di laboratori creativi gratuiti dedicati ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni.

Gli incontri si terranno nella “Sala Sindaci” al primo piano del Municipio di Origgio, in via Manzoni 17, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli uno spazio per esprimere la propria creatività e divertirsi con colori, forme e materiali.

L’iniziativa fa parte delle attività promosse dal Centro per la Famiglia, con capofila l’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese e con il supporto di ATS Insubria, Regione Lombardia e numerosi enti e associazioni locali. Il progetto è finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ogni appuntamento sarà guidato dalla pedagogista Giulia Salzano e sarà l’occasione per sperimentare, creare, costruire piccoli oggetti legati alle festività di Carnevale e Pasqua, stimolando fantasia e manualità.

I laboratori si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle 15.00 alle 16.00, nella giornata di venerdì 20 febbraio e poi il 3, 6 e 7 aprile.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione: i posti sono limitati e si richiede la presenza di un accompagnatore adulto per ciascun bambino. Per iscriversi è possibile contattare il numero 333 8030572 oppure scrivere a centrofamiglia@comune.saronno.va.it