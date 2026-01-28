Manifestazione anti Ice a Milano, ci sarà anche Rifondazione Comunista
Il partito annuncia la propria partecipazione alla mobilitazione in programma sabato 31 gennaio in piazza XXV Aprile
“Agenti ICE a Milano? No grazie”. È questo lo slogan della manifestazione in programma sabato 31 gennaio a Milano, alle 14.30 in piazza XXV Aprile, organizzata per contestare la presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali. Mobilitazione alla quale ha annunciato la propria partecipazione anche Rifondazione Comunista.
“Siamo al fianco del movimento che a Minneapolis e in altri stati USA, denuncia gli assassini compiuti dagli agenti ICE e lotta coraggiosamente a fianco dei diritti dei migranti. Siamo solidali e parteciperemo con chi protesta sabato 31 gennaio a Milano, contro la preannunciata presenza dei famigerati agenti ICE nel team della sicurezza degli atleti USA – hanno dichiarano Matteo Prencipe, Segretario Regionale lombardo, e Nadia Rosa, Segretaria Provinciale milanese del Partito della Rifondazione Comunista -. Siamo solidali e parteciperemo con chi protesterà coraggiosamente nei giorni dell’inaugurazione olimpica, contro la falsa narrazione di Olimpiadi invernali tutto glamour e sostenibilità, ma che sono in realtà insostenibili Olimpiadi per i pochi a danno dello spot popolare”.
