“Marciapiedi invasi dai monopattini posteggiati male”: l’unione ciechi di Varese chiede sanzioni e controlli
La presidente Cristina Pasquino chiede alle autorità locali di far rispettare il Codice della Strada e avviare controlli sistematici e sanzioni efficaci
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Varese torna a denunciare con forza la situazione sempre più insostenibile causata dalla sosta selvaggia e dall’uso scorretto dei monopattini elettrici sui marciapiedi cittadini. A lanciare l’allarme è la presidente Cristina Pasquino, che parla di un «pericolo grave e quotidiano» per ciechi e ipovedenti.
Monopattini abbandonati sui marciapiedi
Ogni giorno l’associazione riceve segnalazioni di persone con disabilità visiva che rischiano cadute o investimenti a causa di mezzi lasciati senza criterio sui percorsi pedonali. «I marciapiedi, che dovrebbero essere luoghi sicuri – si legge – si stanno trasformando in veri e propri campi minati».
L’UICI chiede un’azione immediata da parte delle amministrazioni comunali e delle polizie locali per applicare quanto previsto dal Codice della Strada: la circolazione dei monopattini sui marciapiedi è vietata, così come sono definite regole precise per la sosta.
Anche il presidente regionale di UICI Lombardia, Silvano Stefanoni, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, chiedendo controlli sistematici e sanzioni per chi viola le regole.
Le proposte dell’associazione
Tra le richieste concrete avanzate dall’UICI figurano: controlli sistematici e puntuali da parte delle Polizie Locali; sanzioni efficaci per chi utilizza o parcheggia in modo scorretto i monopattini; accordi con le società di sharing per limitare la “sosta selvaggia” dei mezzi.
«Non è più tollerabile – sottolinea Pasquino – che la sicurezza delle persone più fragili venga sacrificata in nome di una mobilità non regolamentata. La priorità deve tornare a essere la sicurezza dei pedoni, in particolare di chi vive una disabilità visiva».
