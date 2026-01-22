Mariolina Panasiti è la nuova presidente del Tribunale di Varese
La decisione è stata approvata ieri dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito di una serie di nomine in tutta Italia
È ufficiale la nomina di Mariolina Concetta Rita Panasiti alla guida del Tribunale di Varese. La decisione è stata assunta nel pomeriggio di ieri dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha approvato la sua designazione con voto unanime.
La nomina di Panasiti, dopo la proposta unanime dello scorso dicembre, rientra in un più ampio pacchetto di incarichi direttivi e semidirettivi decisi dal Consiglio Superiore della Magistratura e relativi a diversi uffici giudiziari italiani, tra tribunali, procure e Corti d’Appello. Le votazioni si sono svolte con ampio consenso, a testimonianza della solidità delle scelte effettuate.
Una donna succede a Cesare Tacconi
Mariolina Panasiti prende il posto di Cesare Tacconi, che aveva lasciato la presidenza del Tribunale di Varese nel marzo 2025, dopo cinque anni alla guida dell’ufficio.
Il suo mandato si era concluso con il saluto istituzionale e il riconoscimento del lavoro svolto in anni particolarmente complessi per il sistema giudiziario, anche a causa delle sfide organizzative portate dalla pandemia e dalla ripartenza successiva.
La nomina di Panasiti rappresenta un passaggio importante per la giustizia varesina, chiamata a proseguire nel percorso di efficienza e riorganizzazione avviato negli ultimi anni.
Il giudice Cesare Tacconi saluta dopo cinque anni alla guida del tribunale di Varese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.