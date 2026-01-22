Varese News

Mariolina Panasiti è la nuova presidente del Tribunale di Varese

La decisione è stata approvata ieri dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito di una serie di nomine in tutta Italia

tribunale Varese

È ufficiale la nomina di Mariolina Concetta Rita Panasiti alla guida del Tribunale di Varese. La decisione è stata assunta nel pomeriggio di ieri dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha approvato la sua designazione con voto unanime.

La nomina di Panasiti, dopo la proposta unanime dello scorso dicembre, rientra in un più ampio pacchetto di incarichi direttivi e semidirettivi decisi dal Consiglio Superiore della Magistratura e relativi a diversi uffici giudiziari italiani, tra tribunali, procure e Corti d’Appello. Le votazioni si sono svolte con ampio consenso, a testimonianza della solidità delle scelte effettuate.

Una donna succede a Cesare Tacconi

Mariolina Panasiti prende il posto di Cesare Tacconi, che aveva lasciato la presidenza del Tribunale di Varese nel marzo 2025, dopo cinque anni alla guida dell’ufficio.

Il suo mandato si era concluso con il saluto istituzionale e il riconoscimento del lavoro svolto in anni particolarmente complessi per il sistema giudiziario, anche a causa delle sfide organizzative portate dalla pandemia e dalla ripartenza successiva.

La nomina di Panasiti rappresenta un passaggio importante per la giustizia varesina, chiamata a proseguire nel percorso di efficienza e riorganizzazione avviato negli ultimi anni.

Il giudice Cesare Tacconi saluta dopo cinque anni alla guida del tribunale di Varese

22 Gennaio 2026
