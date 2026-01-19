Martedì volley: Monviso è in pericolo ma la Uyba non può fare sconti

Torna subito in campo la Eurotek Laica Busto Arsizio: le Farfalle sono rientrate con tre punti pesanti da Macerata, in tempo per preparare il match infrasettimanale contro la Wash4Green Monviso. Si gioca, questa volta, sul campo amico della E-Work Arena (martedì 20, ore 20,30), e l’incrocio è di quelli delicati: le due squadre non sono lontanissime in classifica e – pur con obiettivi diversi – sono pronte a contendersi tre punti pesanti. (foto LVF)

Con la vittoria nelle Marche, la Uyba è tornata a gareggiare per un posto playoff, “certificato” anche dai risultati della domenica: Busto è ottava a quota 23, un punto in meno di Firenze ma uno in più di Bergamo. E in un campionato dove le prime sei posizioni sono ormai “andate” visto l’ottimo cammino di Vallefoglia, è fondamentale per la Eurotek restare in testa al drappello di centrogruppo.

Il Monviso Volley sta invece lottando per la salvezza: in questo momento è terz’ultimo (e quindi resterebbe in A1) ma la pressione di San Giovanni in Marignano è forte (15 punti a 14), con la stessa Perugia (a 12) che non ha certo abbandonato la lotta per non retrocedere. La sconfitta contro Milano era messa in conto dalle piemontesi che hanno in parte cambiato pelle di recente con l’addio di Malual (con tanto di polemiche a sfondo razzista), l’arrivo della tedesca Lena Kindermann (subito 13 punti) e l’esonero di Marchiaro a favore di Giuseppe Nica.

All’andata la Uyba cadde (3-1) al Pala Bus Company e anche per questo motivo Parra e compagne hanno sete di rivincita. Barbolini non dovrebbe cambiare il sestetto iniziale (Seki-Obossa; Torcolacci-Eckl; Parra-Battista con Pelloni libero) tenendo le varie carte da giocare nel corso della partita come avvenuto con Metwally e Diouf a Macerata. E poi c’è sempre Carter Booth che non ha esordito nelle Marche ma potrebbe farlo in viale Gabardi. Nica dovrebbe affidarsi alla diagonale Battistoni- Kindermann mettendo al centro Dodson e Sylves, in banda Davyskiba e D’Odorico con Ilenia Moro nel ruolo di libero.

«A Macerata è stata una buona partita – spiega Barbolini alla vigilia – Avevamo bisogno di mettere in campo il nostro gioco in una gara ufficiale e non soltanto in allenamento. Erano giorni che stavamo lavorando con intensità e ritmo e abbiamo avuto conferma che quando giochiamo al meglio i risultati arrivano. Monviso ha individualità importanti e che ha bisogno di fare punti da qui alla fine della stagione: ci aspettiamo un avversario agguerrito, ma noi siamo in un periodo di prestazioni positive e faremo del nostro meglio».

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Wash4green Monviso Volley



Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra, 52 Booth. All. Barbolini.

Monviso: 1 Bridi, 2 Dodson, 5 Siftar, 6 D’Odorico, 7 Sylves, 8 Bussoli, 9 Battistoni, 10 Moro (L), 12 Harbin, 13 Kindermann, 15 Scialanca, 16 Rapello, 18 Akrari, 21 Davyskiba, 23 Reknere. All. Nica.

SERIE A1 – 8a di ritorno

Programma: Eurotek Laica Uyba – Wash4green Monviso Volley; Cbf Balducci Hr Macerata – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Omag-Mt San Giovanni In M.No – Il Bisonte Firenze; Numia Vero Volley Milano – Honda Cuneo Granda Volley; Bergamo – Savino Del Bene Scandicci; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Classifica: Conegliano 54; Scandicci 51; Milano 46; Chieri 44; Novara 40; Vallefoglia 34; Firenze 24; BUSTO ARSIZIO 23; Bergamo 22; Macerata 21; Cuneo 20; Monviso 15; San Giovanni in M.No 14; Perugia 12.