Massimo Recalcati a Luino: una serata su educazione, scuola e famiglia

L’appuntamento è per domenica 1 marzo 2026 al Teatro Sociale “Fo Rame”. L’evento, organizzato dalla Comunità Pastorale locale, vedrà il celebre psicoanalista riflettere sul tema “Il desiderio come legge di vita”

Incontri

01 Marzo 2026

Un ospite d’eccezione approda sulle sponde del Verbano per affrontare uno dei temi più urgenti e complessi della contemporaneità: il ruolo dell’educazione oggi. Massimo Recalcati, noto psicoanalista, saggista e accademico, sarà il protagonista dell’incontro dal titolo “Il desiderio come legge di vita: La sfida dell’educazione a scuola ed in famiglia”.

L’evento, presentato dalla Comunità Pastorale Madonna del Carmine di Luino, si terrà domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:45 nella prestigiosa cornice del Teatro Sociale Fo Rame (Corso XXV Aprile, 4/8).

Il tema dell’incontro

Al centro della riflessione di Recalcati ci sarà il delicato equilibrio tra il desiderio e la legge, declinato nel contesto educativo. In un’epoca segnata da profondi cambiamenti sociali, la sfida per genitori e insegnanti diventa quella di trasmettere alle nuove generazioni non solo regole, ma la passione e il senso del futuro. L’incontro punta a offrire spunti di riflessione concreti per chi vive quotidianamente il rapporto con i giovani, tra i banchi di scuola e tra le mura domestiche.

Una sinergia territoriale

L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Luino e vede la collaborazione di diverse realtà educative e culturali del territorio, tra cui il Centro Culturale San Carlo Borromeo, il Liceo Sereni, l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” e l’Istituto Comprensivo Statale “B. Luini”. Una sinergia che sottolinea l’importanza di fare rete sul tema dell’istruzione e della crescita dei ragazzi.

Come partecipare

Per partecipare all’evento è prevista una modalità di iscrizione con un’offerta libera che servirà a coprire i costi organizzativi. Sono due i canali disponibili per assicurarsi un posto:

Via e-mail: scrivendo all’indirizzo sanluigiluino@gmail.com.

Di persona: presso la segreteria dell’oratorio di Luino nei seguenti giorni e orari:

Venerdì: dalle ore 18:00 alle 19:00 (presso l’Oratorio).
Domenica: dalle ore 10:30 alle 10:50 (presso la Prepositurale).

Un’occasione imperdibile per la cittadinanza luinese e per tutti gli educatori della provincia di ascoltare dal vivo una delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano.

Maggiori Informazioni

15 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
