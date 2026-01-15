Massimo Recalcati a Luino: una serata su educazione, scuola e famiglia

Un ospite d’eccezione approda sulle sponde del Verbano per affrontare uno dei temi più urgenti e complessi della contemporaneità: il ruolo dell’educazione oggi. Massimo Recalcati, noto psicoanalista, saggista e accademico, sarà il protagonista dell’incontro dal titolo “Il desiderio come legge di vita: La sfida dell’educazione a scuola ed in famiglia”.

L’evento, presentato dalla Comunità Pastorale Madonna del Carmine di Luino, si terrà domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:45 nella prestigiosa cornice del Teatro Sociale Fo Rame (Corso XXV Aprile, 4/8).

Il tema dell’incontro

Al centro della riflessione di Recalcati ci sarà il delicato equilibrio tra il desiderio e la legge, declinato nel contesto educativo. In un’epoca segnata da profondi cambiamenti sociali, la sfida per genitori e insegnanti diventa quella di trasmettere alle nuove generazioni non solo regole, ma la passione e il senso del futuro. L’incontro punta a offrire spunti di riflessione concreti per chi vive quotidianamente il rapporto con i giovani, tra i banchi di scuola e tra le mura domestiche.

Una sinergia territoriale

L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Luino e vede la collaborazione di diverse realtà educative e culturali del territorio, tra cui il Centro Culturale San Carlo Borromeo, il Liceo Sereni, l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” e l’Istituto Comprensivo Statale “B. Luini”. Una sinergia che sottolinea l’importanza di fare rete sul tema dell’istruzione e della crescita dei ragazzi.

Come partecipare

Per partecipare all’evento è prevista una modalità di iscrizione con un’offerta libera che servirà a coprire i costi organizzativi. Sono due i canali disponibili per assicurarsi un posto:

Via e-mail: scrivendo all’indirizzo sanluigiluino@gmail.com.

Di persona: presso la segreteria dell’oratorio di Luino nei seguenti giorni e orari:

Venerdì: dalle ore 18:00 alle 19:00 (presso l’Oratorio).

Domenica: dalle ore 10:30 alle 10:50 (presso la Prepositurale).

Un’occasione imperdibile per la cittadinanza luinese e per tutti gli educatori della provincia di ascoltare dal vivo una delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano.