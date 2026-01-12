Matilde Sironi da Gallarate tedofora olimpica a Verbania. “Credere sempre nelle proprie passioni”
Sedici anni, studente al Liceo Classico e cantante, è stata selezionata per coprire un tratto della tappa nel capoluogo del Lago Maggiore
Ha 16 anni, vive a Gallarate e studia al liceo classico a Milano, ma è già pronta a vivere una delle esperienze più simboliche e significative dello sport mondiale: Matilde Silvia Maria Sironi è stata selezionata come tedofora per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e porterà la fiamma olimpica nella tappa di Verbania.
La comunicazione ufficiale è arrivata all’inizio di novembre, dopo mesi di attesa. «Avevo inviato la candidatura online senza grandi speranze» racconta. «Per mesi non ho saputo nulla. Quando mi hanno detto che ero stata scelta è stata un’emozione enorme».
Studentessa al terzo anno del liceo classico Leone XIII, Matilde sottolinea il valore formativo di questo percorso: «In qualche modo l’esperienza olimpica collega il mondo antico con quello di oggi. Spero di poter trasmettere ai ragazzi della mia età, della Gen Z, l’importanza di credere sempre nel successo e nelle proprie passioni».
Accanto allo studio, la musica è da sempre il centro della sua vita. Canta fin da quando era bambina e ha già all’attivo un percorso artistico significativo, con il nome d’arte Saint Mattie. Il suo brano “Zona Franca”, disponibile su YouTube e Spotify, ha «superato le 10mila visualizzazioni» ed è ascoltato anche all’estero, in diverse parti d’Europa e del mondo.,
Negli ultimi anni ha partecipato a diversi programmi televisivi e radiofonici, condividendo lo spazio con protagonisti della musica italiana come Marco Ferradini, e ha avuto l’occasione di aprire concerti, tra cui quello di Bobby Solo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.