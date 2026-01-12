Matilde Sironi da Gallarate tedofora olimpica a Verbania. “Credere sempre nelle proprie passioni”

Ha 16 anni, vive a Gallarate e studia al liceo classico a Milano, ma è già pronta a vivere una delle esperienze più simboliche e significative dello sport mondiale: Matilde Silvia Maria Sironi è stata selezionata come tedofora per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e porterà la fiamma olimpica nella tappa di Verbania.

La comunicazione ufficiale è arrivata all’inizio di novembre, dopo mesi di attesa. «Avevo inviato la candidatura online senza grandi speranze» racconta. «Per mesi non ho saputo nulla. Quando mi hanno detto che ero stata scelta è stata un’emozione enorme».

Studentessa al terzo anno del liceo classico Leone XIII, Matilde sottolinea il valore formativo di questo percorso: «In qualche modo l’esperienza olimpica collega il mondo antico con quello di oggi. Spero di poter trasmettere ai ragazzi della mia età, della Gen Z, l’importanza di credere sempre nel successo e nelle proprie passioni».

Accanto allo studio, la musica è da sempre il centro della sua vita. Canta fin da quando era bambina e ha già all’attivo un percorso artistico significativo, con il nome d’arte Saint Mattie. Il suo brano “Zona Franca”, disponibile su YouTube e Spotify, ha «superato le 10mila visualizzazioni» ed è ascoltato anche all’estero, in diverse parti d’Europa e del mondo.,

Negli ultimi anni ha partecipato a diversi programmi televisivi e radiofonici, condividendo lo spazio con protagonisti della musica italiana come Marco Ferradini, e ha avuto l’occasione di aprire concerti, tra cui quello di Bobby Solo.