Medici, infermieri e tecnici della Valle Olona convocati ai Giochi Olimpici. Daniele: “Una grande emozione”

Sono nove in tutto i dipendenti dell'azienda ospedaliera di Busto selezionati per far parte della squadra di soccorso durante le varie gare. L'infermiere di pronto soccorso racconta come e perchè è stato selezionato

Maxiemergenze in vista di Milano–Cortina 2026: esercitazione di Areu

Ci sarà un pezzo di Asst Valle Olona alle prossime Olimpiadi Milano Cortina. Una squadra formata da ben 9 sanitari è stata selezionata per prestare assistenza ai giochi e agli spettatori.

Diverse le destinazioni ma anche i periodi in cui verranno coinvolti i due medici, i due tecnici radiologi e i 5 infermieri che lasceranno i reparti, dove prestano servizio, per un incarico che hanno sperato di poter svolgere:
« Quando è uscito il bando regionale per chiedere le candidature dei sanitari, mi sono subito proposto. Essere stato scelto è una grande soddisfazione. Potrò vivere direttamente un’esperienza che ritengo unica».

A parlare è Daniele Zola, infermiere del pronto soccorso che ha anche esperienze su automediche e autoinfermieristiche del 118: « La mia formazione anche sul trauma avanzato credo che abbia giocato a mio favore».

Daniele sarà a Bormio dal 14 al 18 febbraio per fornire assistenza sanitaria durante la gara di discesa: « Io sarò all’arrivo perché le mie capacità sciistiche non sono adeguate. Altri medici e infermieri, molto esperti saranno lungo la pista. Io sarò in postazione alla fine sia per gli atleti sia per gli spettatori presenti».

Insieme a Daniele partiranno un medico ortopedico di Saronno, un chirurgo di Busto Arsizio mentre dei 5  infermieri due sono di PS, uno di rianimazione, uno della COT e uno della casa di comunità.

« Il mio collega di PS sarà all’arena dell’hockey la settimana prima di me. Ciascuno ha una destinazione diversa e nei prossimi giorni parteciperemo a riunioni mirate per conoscere i dettagli della missione».

Daniele non nasconde l’emozione: «Io amo la montagna e poter far parte dell’evento sportivo più importante è davvero una grande soddisfazione. Ringrazio la mia azienda, dalla direzione alla mia coordinatrice, per avermi dato l’autorizzazione e ai colleghi che dovranno sostituirmi».

di
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
