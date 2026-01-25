Memoria e identità: Varese inaugura il suo Famedio: “Un atto politico nel senso più nobile”

«Oggi è uno dei pochi giorni nei quali è bello e piacevole andare al cimitero». Con questa battuta l’ex sindaco di Varese Raimondo Fassa ha riassunto il senso della cerimonia di inaugurazione del Famedio di Varese. Davanti alle autorità civili e militari, alle forze dell’ordine e agli esponenti di tutti gli schieramenti politici, la città ha riabbracciato una parte fondamentale della sua storia, restituendo dignità al portico monumentale.

Lo scioglimento di un “voto” di affetto

A fare gli onori di casa è stata Francesca Strazzi, presidente della Commissione Famedio, che ha sottolineato il valore del lavoro corale svolto per arrivare a questo traguardo. «L’istituzione del Memoriale dei Varesini è uno spazio di memoria e di riconoscenza pubblica dove la storia personale diventa patrimonio condiviso — ha spiegato Strazzi —. Nel 1880, il sindaco Veratti inaugurava questo luogo dicendo di aver sciolto un voto lungo 70 anni. Oggi, riscoprendo la ricchezza culturale e umana dei nostri illustri, anche noi stiamo sciogliendo un voto di affetto e ammirazione con i concittadini che andiamo a ricordare».

Il discorso del sindaco: «Un atto di responsabilità»

Il sindaco Davide Galimberti, visibilmente soddisfatto per la grande partecipazione di cittadini e parenti delle personalità iscritte, ha definito l’inaugurazione come «un atto profondamente politico nel senso più alto del termine».

«Inaugurare un famedio significa scegliere di custodire e trasmettere la memoria — ha dichiarato il primo cittadino —. In un tempo dominato dalla fretta e dai social, Varese ha bisogno di un luogo in cui essere orgogliosa della sua storia. Non è un gesto nostalgico, ma di responsabilità: come ci insegna Foscolo nei Sepolcri, le tombe parlano ai vivi per rafforzarne l’identità e l’idea di futuro». Galimberti ha poi ricordato figure di spicco come Giuseppe Zamberletti, fondatore della Protezione Civile, che sarà commemorato proprio domani (lunedì 26 gennaio) a Roma per i 50 anni del terremoto del Friuli.

I primi nomi e l’innovazione del QR Code

Il Memoriale nasce come uno spazio di educazione civica, un punto di riferimento morale per giovani e adulti. Per rendere la storia accessibile a tutti, accanto alla lapide commemorativa è stato posizionato un leggio con un QR Code: scansionandolo, è possibile accedere direttamente alle biografie dettagliate di ogni personaggio sul sito del Comune.

Il restauro e la scoperta dell’affresco perduto

I lavori di restauro conservativo, curati dagli architetti della Soprintendenza e dai restauratori Massimo Manzoni e Stefano Russo, hanno portato a una scoperta straordinaria. Sotto strati di sporco accumulati per oltre un secolo, è riemerso un affresco che rappresenta la mappa originale del cimitero così come concepita dal Maciachini nel suo stile tipico.

Curiosamente, le ricerche d’archivio hanno rivelato che già nel 1926 era stata prevista una lapide nello stesso punto per don Giuseppe della Valle, organista di San Vittore e storico garibaldino: «Il luogo scelto era già stato decretato dai nostri antenati per omaggiare i varesini illustri», ha ricordato con emozione Francesca Strazzi.

La cerimonia è stata impreziosita dai momenti musicali di Chiara Gaeta, che ha eseguito a cappella Amazing Grace e l’Alleluja di Leonard Cohen, rendendo l’atmosfera ancora più solenne e raccolta.

I primi benemeriti iscritti al Famedio di Varese, sono:

Carlo Maciachini (1818 – 1899) architetto; Angelo Poretti (1829 – 1901) imprenditore; Felicita Morandi (1827 – 1906) benefattrice; Enea Torelli (1845 – 1919) figura di rilievo civile; Silvio Macchi (1858 – 1924) e Emma Zonda Macchi (1873 – 1912) imprenditori; Giulio Macchi (1865 – 1935) ingegnere e imprenditore; Giovanni Bagaini (1865 – 1940) figura di rilievo economico e sociale; Calogero Marrone (1889 – 1945) funzionario pubblico, Giusto tra le Nazioni; Carletto Ferrari (1919 – 1945) partigiano; Antonio Bareggi (1901 – 1950) medico; Rosa Genoni (1867 – 1954) intellettuale e riformatrice sociale; Luigi Ganna (1883 – 1957) ciclista; Edoardo Flumiani (1897 – 1960) figura di rilievo civile; Flaminio Bertoni (1903 – 1964) designer e scultore; Lino Oldrini (1907 – 1964) imprenditore; Mario Bertolone (1911 – 1965) figura di impegno civile; Achille Cattaneo (1885 – 1966) imprenditore; Lanciotto Gigli (1880 – 1968) architetto; Luigi Bassani (1912 – 1968) figura di rilievo civile; Ermenegildo Trolli (1882 – 1969) figura di rilievo sociale; Guido Morselli (1912 – 1973) scrittore; Angelo Frattini (1910 – 1975) figura di impegno civile; Giovanni Borghi (1910 – 1975) imprenditore; Mario Ossola (1921 – 1986) imprenditore; Alfredo Binda (1902 – 1986) ciclista; Piero Chiara (1913 – 1986) scrittore; Renato Guttuso (1911 – 1987) pittore; Vittorio Tavernari (1919 – 1987) scultore; Luigi Francesco Prevosti (1897 – 1989) figura di rilievo civile; Sergio Brusa Pasquè (1923 – 1990) giornalista e scrittore; Amalia Liana Negretti Odescalchi (1897 – 1995) figura di rilievo culturale; Tarcisio Pigionatti (1914 – 1997) figura di impegno sociale; Giuseppe “Claudio” Macchi (1921 – 1998) imprenditore; Ernesto Redaelli (1918 – 2000) imprenditore; Ermanno Bazzocchi (1914 – 2005) ingegnere aeronautico; Pasquale Macchi (1923 – 2006) uomo delle istituzioni; Gian Franco Maffina (1925 – 2010) figura di rilievo culturale; Giovanni Valcavi (1926 – 2010) scienziato; Salvatore Furia (1924 – 2010) meteorologo e divulgatore scientifico; Ottavio Missoni (1921 – 2013) stilista; Franca Pia Rame (1929 – 2013) attrice e autrice; Dante Trombetta (1928 – 2013) figura di rilievo civile; Paolo Mantegazza (1923 – 2015) scienziato; Ermanno Montoli (1928 – 2016) figura di impegno civile; Alfredo Castiglioni (1937 – 2016) e Angelo Castiglioni (1937 – 2022) esploratori; Attilio Nicora (1937 – 2017) cardinale; Luigi Ossola, detto “Cicci” (1938 – 2018) figura di rilievo sportivo; Pier Gianni Biancheri (1941 – 2018) figura di impegno civile; Giuseppe Zamberletti (1934 – 2019) uomo delle istituzioni; Ambrogio Vaghi (1927 – 2022) figura di rilievo civile; Roberto Maroni, detto “Bobo” (1955 – 2022) uomo politico; Angelo Antonio Minonzio (1930 – 2022) figura di rilievo sociale; Angelo Monti (1932 – 2023) figura di impegno civile; Rosita Missoni Jelmini (1931 – 2025) stilista; Alfredo Ambrosetti (1931 – 2025) imprenditore culturale; Antonio Tomassini (1943 – 2025) uomo delle istituzioni.