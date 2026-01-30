Meno carte, più lavoro. Per Cna la semplificazione vale 2 miliardi per le imprese

Con l’adozione del decreto Pnrr all’esame oggi del Consiglio dei Ministri si completa un importante pacchetto di oltre 20 misure di semplificazione più volte richieste dalla CNA. Si tratta di interventi che incidono direttamente sull’attività quotidiana di oltre 800mila imprese, ma che potenzialmente possono interessarne più di un milione, rappresentando un risultato di grande rilievo per il sistema delle piccole imprese italiane. (nella foto al centro Dario Costantini con i vertici Cna Lombardia e Cna Lombardia Nord Ovest)

Le misure approvate consentiranno una significativa riduzione del peso burocratico, con un risparmio complessivo stimato in circa 2 miliardi di euro l’anno. Per ogni impresa il beneficio economico si traduce in una minore spesa compresa tra 1.500 e 2mila euro. Anche il tempo dedicato agli adempimenti amministrativi subirà una riduzione concreta: dalle attuali 313 ore annue si scenderà a 263, con un recupero di 30-50 ore all’anno che potranno essere reinvestite nell’attività produttiva.

ALCUNI ESEMPI DI SEMPLIFICAZIONI

Insegne di esercizio – Posizionare un’insegna non sarà più un incubo. Fino a nove enti coinvolti, moduli e istruttorie diverse da comune a comune con tempi di attesa fino a sei mesi e costi oltre i 1.500 euro. Ora sarà sufficiente la SCIA al comune e verrà introdotto un modulo standard a livello nazionale.

Privacy – Viene eliminata la notifica al Garante per le violazioni di dati non sensibili per le microimprese sotto i 5 dipendenti e viene introdotta una procedura semplificata di autovalutazione con un risparmio di circa mille euro di costi e 5-8 ore.

Piattaforme appalti – Grazie al rafforzamento dell’interoperabilità delle banche dati si profila una sostanziale riduzione degli adempimenti per gli operatori economici in fase di gara.

Acconciatori ed estetiste – In caso di malattia e comprovati motivi di salute è consentita la nomina di un responsabile tecnico temporaneo in possesso della qualifica professionale evitando così la chiusura dell’attività. La possibilità di proseguire l’attività genera effetti positivi quantificabili in 5mila euro l’anno per i soggetti coinvolti.

Autotrasporto – Più facile l’accesso alla professione di autotrasportatore prevedendo la possibilità di sostenere l’esame in qualsiasi provincia della Regione.

I COMMENTI

«La semplificazione amministrativa e normativa è la principale riforma che serve al Paese, alle imprese, ai cittadini e alla stessa pubblica amministrazione – ha dichiarato il Presidente Nazionale Cna, Dario Costantini –. La collaborazione con il Ministro Paolo Zangrillo ha prodotto un risultato importante. Ma il processo di semplificazione è un motore che non si deve mai arrestare e siamo fiduciosi che già in fase di conversione si concretizzeranno altre misure tra le 100 proposte presentate dalla Cna. Non dimentichiamoci che le imprese hanno ancora di fronte un moloch burocratico da 40 miliardi. In ogni caso è fondamentale che d’ora in avanti si rispetti il principio che ogni nuovo adempimento deve essere accompagnato da almeno una semplificazione per evitare di vanificare gli effetti della sburocratizzazione».

Sulla stessa linea il presidente di Cna Lombardia Nord-Ovest, Pasquale Diodato, che sottolinea come le piccole imprese siano il vero motore dell’economia italiana. «Lo abbiamo ripetuto fino allo sfinimento che le piccole imprese sono il vero motore dell’economia italiana e che quindi devono essere agevolate e supportate nella loro attività lavorativa, non frenate e ostacolate dai lacci e laccioli della burocrazia – aggiunge il presidente di Cna Lombardia Nord-Ovest, Pasquale Diodato -. Le norme semplificative approvate vanno finalmente in questa direzione. Già fare impresa in Italia è difficile, almeno solleviamo gli imprenditori di adempimenti inutili e onerosi. Bene le nuove disposizioni che snelliscono la burocrazia, ma andiamo avanti su questa direzione c’è ancora tanto lavoro da fare».