“Mentre ricordiamo la fine di un genocidio, guardiamo a come fermare quello in corso

“Mentre ricordiamo la fine di un genocidio, guardiamo a come fermarne un altro che è in corso”. È la formula scelta dal Laboratorio ebraico antirazzista (gruppo di ebree ed ebrei italiani antirazzisti) in occasione del Giorno della Memoria 2026.

Una frase ripresa anche dal Comitato Varesino per la Palestina, che anche sabato 31 gennaio sarà a Varese in piazza del Garibaldino a partire dalle ore 16:30.

«Dalle 17:00 alle 17:15 romperemo il silenzio col fragore delle nostre pentole vuote per protestare contro il genocidio palestinese in corso Alle18:15 ospiteremo un gruppo di attivisti che drammatizzeranno l’ azione teatrale “Olocausti”».

Di seguito il comunicato completo

La Legge 20 luglio 2000, n. 211 ha istituito il 27 gennaio come Giorno della Memoria

in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, e dello sterminio di Rom e Sinti, omosessuali e minoranze religiose.

All’ Art. 1. è sancito quanto segue:

“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.”

Le azioni da attuare a promozione e sostegno di tale ordinamento sono state così dettagliate nell’ Art. 2 :

“In occasione del Giorno della Memoria di cui all’articolo 1 sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.”

Ma il genocidio dei 6 milioni di ebrei non è l’unico: è stato preceduto nella storia moderna e contemporanea da altri genocidi: lo sterminio degli Indiani e dei diversi popoli indigeni del continente americano da parte dei colonizzatori bianchi e europei, quello degli Armeni nel primo quindicennio del 1900 e di altri popoli ed etnie in Africa, Australia, Asia.

E oggi viene perseguita la “soluzione finale” per annientare il popolo palestinese ” in diretta”sotto i nostri occhi, con scientifica determinazione, irriducibile ferocia e chiara intenzione genocidiaria. Ciò è messo in atto dal governo e dall’esercito israeliano, e viene giustificato dall’ideologia sionista di stampo razzista ed etnico-religioso e dalla politica colonialista di insediamento e sostituzione etnica che dura da 80 anni, a cominciare dalla Nakba (“catastrofe” palestinese) attuata dalle bande terroriste degli ebrei sionisti.

Come ammonì Primo Levi, “è accaduto e può di nuovo accadere”.

È quindi doveroso ricordare e ancora più agire perche non si ripeta mai più l’ orrore del passato, riconoscere i segnali e intervenire per impedire che la vampa di odio e distruzione possa ravvivarsi e imperversare.

Il Laboratorio ebraico antirazzista auspica: “nel giorno della memoria, in cui ricordiamo la fine di un genocidio, guardiamo a come fermarne un altro che è in corso”.

Perché “Mai più” significa “Mai più”,

per nessuno.

Mentre siamo intenti a ricordare il male passato non possiamo negare o tollerare ciò che sta accadendo nel presente e lasciare che un altro olocausto si compia in Palestina.

Né altrove.

Scusare il male significa moltiplicarlo.

(Tratto con modifiche da uno scritto di Giuseppe Natale, presidente ANPI della sezione di Crescenzago, in occasione del Giorno della Memoria 2026.)

Comitato Varesino per la Palestina

dal 2002 attivo sul territorio per diffondere consapevolezza sulla condizione del popolo palestinese.