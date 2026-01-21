Mercosur, Confagricoltura Lombardia sul rinvio dell’accordo: “L’Europa ha compreso le nostre perplessità”

Dopo il voto del Parlamento europeo che ha deciso di rinviare l’accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, interviene anche Confagricoltura Lombardia.

L’Eurocamera ha approvato la richiesta di inviare il testo dell’intesa alla Corte con 334 voti favorevoli, 324 contrari e 11 astenuti.

L’intervento di Confagricoltura Lombardia

«Le istituzioni europee hanno compreso le nostre perplessità – commenta Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia – è chiaro che, così com’è impostato ora, l’accordo Ue-Mercosur potrebbe essere svantaggioso per alcuni settori dell’agricoltura italiana ed europea. Bene dunque questo rinvio, che consentirà di approfondire i punti maggiormente critici e arrivare a decisioni non avventate».

Il nodo resta sempre il principio di reciprocità che, spiega Boselli, «deve essere alla base di ogni trattato bilaterale. Il punto cardine principale riguarda gli standard produttivi, che non devono essere assolutamente diversi da quelli in vigore nel nostro Paese. Il cibo italiano si distingue da sempre per qualità, salute e sicurezza, chiediamo che anche all’estero si tenga conto di questi principi».

Un successo dunque la grande mobilitazione andata in scena ieri a Strasburgo, che ha fatto seguito a quella dello scorso 18 dicembre a Bruxelles: «Siamo sempre pronti – aggiunge Boselli – a scendere nelle piazze per difendere le nostre aziende».