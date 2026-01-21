Mercosur, dopo il rinvio interviene la Lega di Varese: “Serve un accordo che tuteli sia agricoltura che industria”

Dopo il voto del Parlamento europeo che ha deciso di sottoporre l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Paesi del Mercosur al vaglio della Corte di Giustizia europea, mettendone di fatto in pausa l’iter, il dibattito si riaccende anche sul territorio varesino. A intervenire questa volta è la Lega con i suoi rappresentanti istituzionali in provincia id Varese (Cassani, Tovaglieri, Monti e Candiani), che con una nota congiunta ribadisce una posizione critica sull’intesa nella sua formulazione attuale.

Il rinvio alla Corte segna un passaggio importante in una vicenda che in questi giorni ha visto emergere una forte dialettica locale. Prima la presa di posizione di Confindustria Varese, che aveva definito un eventuale stop all’accordo “un voto contro l’industria” e contro un territorio manifatturiero fortemente orientato all’export. Poi il confronto diretto con l’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri e, successivamente, l’intervento della vicesindaca di Varese Ivana Perusin, che aveva richiamato l’attenzione sui dati economici e sul peso dell’export per il sistema produttivo provinciale.

Ora la Lega, attraverso i suoi rappresentanti del territorio – Isabella Tovaglieri, europarlamentare, Andrea Cassani, sindaco di Gallarate e segretario provinciale, Stefano Candiani, parlamentare, ed Emanuele Monti, consigliere regionale – prende nuovamente posizione, riconoscendo le ragioni espresse da Confindustria Varese ma confermando le proprie perplessità sull’accordo UE–Mercosur così come è stato finora delineato.

Nel comunicato, la Lega sottolinea come la decisione di sottoporre l’accordo alla Corte di Giustizia europea sia condivisa anche da una parte della maggioranza che sostiene la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, a dimostrazione della delicatezza del tema. Pur ribadendo di essere un partito che difende industria e manifattura, considerate pilastri dell’economia italiana ed europea, i firmatari evidenziano la necessità di non sacrificare altri settori strategici come l’agricoltura e l’allevamento, già messi sotto pressione dall’aumento dei costi di produzione e dalla burocrazia.

Il comunicato della Lega

Al di là delle questioni procedurali su tale accordo, la Lega è e resta il partito che difende l’industria e la manifattura, pilastri fondamentali dell’economia italiana ed europea, che vanno sostenuti e tutelati in un contesto globale sempre più competitivo. Allo stesso tempo, riteniamo inaccettabile che lo sviluppo delle relazioni commerciali internazionali avvenga a scapito di settori altrettanto strategici come l’agricoltura e l’allevamento, già fortemente sotto pressione a causa dell’aumento dei costi di produzione, dell’eccesso di burocrazia.

L’accordo UE-Mercosur prevede l’eliminazione dei dazi su oltre il 90% dei prodotti scambiati, esponendo il mercato europeo a una liberalizzazione che rischia di colpire in modo sproporzionato il comparto agricolo, in particolare attraverso l’aumento delle quote di importazione di prodotti sensibili come carne bovina, pollame, zucchero, riso ed etanolo.

Va inoltre considerato l’impatto complessivo dell’accordo in un contesto geopolitico instabile e con un mercato interno già messo alla prova. L’effetto cumulativo di più accordi commerciali, come evidenziato anche da un’analisi della Commissione europea, rischia di accentuare la vulnerabilità di alcuni comparti strategici, senza benefici equilibrati per l’intero sistema produttivo, stimato in un misero +0,1% del PIL.

Persistono infine forti perplessità sugli standard produttivi adottati in diversi Paesi del Mercosur, dal benessere animale alla deforestazione, fino all’utilizzo di sostanze vietate da anni nell’Unione europea. Non è accettabile consentire l’ingresso nel nostro mercato di prodotti ottenuti con regole meno stringenti, penalizzando chi rispetta normative rigorose e mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori.

La Lega continuerà a lavorare in Europa e in Italia per una politica commerciale che sappia coniugare apertura dei mercati, competitività industriale e tutela dell’agricoltura. Ribadiamo con questo il nostro appoggio al sistema produttivo provinciale e lombardo così abbiamo sempre fatto e dimostrato a livello locale, regionale, nazionale e anche in Europa.

Isabella Tovaglieri

Andrea Cassani

Stefano Candiani

Emanuele Monti