Meteo, venerdì cambia tutto: nuova perturbazione, “neve anche in collina”

Un’evoluzione meteo piuttosto netta, con il passaggio da condizioni stabili a un tempo più perturbato nel fine settimana. Tradotto: possibili nevicate in arrivo anche a quote collinari o ancor più in basso. È quanto risulta dalle previsioni meteo di Arpa Lombardia, per i prossimi giorni.

Fino a giovedì 22 il territorio varesino resterà sotto l’influenza di un campo di alta pressione esteso tra l’Europa centrale e i Balcani. Il tempo si manterrà quindi stabile e asciutto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le temperature continueranno a risultare lievemente inferiori alle medie stagionali, soprattutto nei valori minimi, con gelate diffuse durante la notte e al primo mattino. Per la giornata di giovedì è previsto un modesto aumento delle nubi alte, mentre non si esclude la formazione di nebbie nelle aree di pianura.

Il quadro meteorologico inizierà a cambiare sensibilmente da venerdì 23, quando l’approfondimento di un vasto ciclone extra-tropicale sull’Atlantico favorirà l’arrivo anche sulla Lombardia di correnti più umide e instabili. Si aprirà così una fase più perturbata, destinata a proseguire fino a domenica 25, con il transito di due principali impulsi perturbati in rapida successione.

Per la provincia di Varese Arpa Lombardia segnala la possibilità di deboli piogge, mentre sulle aree collinari, prealpine e alpine sono attese nevicate a quote relativamente basse. Le temperature minime tenderanno a un lieve aumento, mentre le massime subiranno un calo a causa della maggiore copertura nuvolosa e delle precipitazioni.

L’inizio della nuova settimana dovrebbe essere caratterizzato da un parziale miglioramento, con una diminuzione della probabilità di piogge, anche se non si esclude l’arrivo di un nuovo passaggio perturbato nei giorni successivi.