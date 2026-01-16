“Mi difendo: stop al bullo” – A Varano Borghi un corso di difesa personale per ragazzi e adulti

Il corso fornirà sia alcuni indicazioni utili per migliorare la propria difesa personale, ma illustrerà anche gli aspetti psicologici e legali relativi al fenomeno del bullismo

Si terrà sabato 24 gennaio, dalle 9:00 alle 14:00 alla palestra delle scuole medie di Varano Borghi, in via Alcide De Gasperi, il corso Mi difendo: stop al bullo, un’iniziativa di difesa personale aperta a tutta la cittadinanza, dai ragazzi della scuola secondaria agli adulti.

L’evento è promosso da Stefano Gallucci – Accademia dello Sport Varesina e si svolge con il patrocinio del Comune di Varano Borghi e del Comune di Travedona Monate, con l’obiettivo di portare l’attenzione su temi quali la sicurezza della persona, la prevenzione del bullismo e la promozione del benessere.

Il percorso si articola in un approccio integrato che unisce pratica e approfondimento. Da un lato sono previsti momenti dedicati alla difesa personale, con indicazioni utili per migliorare attenzione, postura, gestione dello spazio e capacità di protezione; dall’altro, una parte formativa affronterà gli aspetti psicologici e legali, indispensabili per trattare il tema in modo completo. Interverranno infatti un avvocato, che illustrerà i principali riferimenti normativi e gli strumenti di tutela, e una psicologa, che approfondirà le dinamiche emotive e relazionali legate al bullismo e alla difesa personale, con spunti su prevenzione, comunicazione e gestione dei conflitti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 388 5864910.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – si propone di favorire una cultura del rispetto e della responsabilità, promuovendo fiducia in sé, consapevolezza e strumenti concreti a supporto di ragazzi e adulti. Un’occasione utile non solo per apprendere tecniche pratiche, ma anche per comprendere meglio i propri diritti e le modalità più corrette per affrontare situazioni di disagio».