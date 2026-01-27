Varese News

Milano-Cortina 2026: a Materia la cerimonia d’apertura in diretta con ospiti d’eccezione

Venerdì 6 febbraio alle 20: un appuntamento aperto a tutti per vivere insieme l’avvio dei Giochi Olimpici e dialogare con protagonisti varesini dello sport e della cultura sportiva

Materia Varesenews

Venerdì 6 febbraio, dalle 20, Materia ospita la visione in diretta della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, un momento da vivere insieme al pubblico.

La proiezione sarà accompagnata dal commento e dalle riflessioni di alcuni ospiti legati al mondo degli sport invernali e della cultura sportiva varesina. Tra questi, Interverranno Piera Macchi, ex sciatrice azzurra e figura di riferimento dello sci lombardo; un rappresentante dell’HCMV Varese Hockey Mastini; Davide Quilici, ex hockeista e presidente del Curling Varese; Giuseppe “Pippo” Gazzotti, ex direttore tecnico dello sci nordico nazionale, professore di Scienze Motorie e coordinatore del campus degli sport invernali dell’Università dell’Insubria; e Marco Giannatiempo, autore del podcast Alla balaustra e collaboratore di Varesenews.

È prevista anche la partecipazione, con collegamenti in diretta, del giornalista Damiano Franzetti, che racconterà il “dietro le quinte” dell’evento e offrirà aggiornamenti in tempo reale per i lettori e i partecipanti.

L’iniziativa è aperta a tutti. I soci di Anche Io Aps potranno partecipare a un aperitivo prima della proiezione; per chi lo desidera, sarà possibile tesserarsi anche in loco.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.  

Pubblicato il 27 Gennaio 2026
