Milano-Cortina 2026: a Materia la cerimonia d’apertura in diretta con ospiti d’eccezione
Venerdì 6 febbraio alle 20: un appuntamento aperto a tutti per vivere insieme l’avvio dei Giochi Olimpici e dialogare con protagonisti varesini dello sport e della cultura sportiva
Venerdì 6 febbraio, dalle 20, Materia ospita la visione in diretta della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, un momento da vivere insieme al pubblico.
La proiezione sarà accompagnata dal commento e dalle riflessioni di alcuni ospiti legati al mondo degli sport invernali e della cultura sportiva varesina. Tra questi, Interverranno Piera Macchi, ex sciatrice azzurra e figura di riferimento dello sci lombardo; un rappresentante dell’HCMV Varese Hockey Mastini; Davide Quilici, ex hockeista e presidente del Curling Varese; Giuseppe “Pippo” Gazzotti, ex direttore tecnico dello sci nordico nazionale, professore di Scienze Motorie e coordinatore del campus degli sport invernali dell’Università dell’Insubria; e Marco Giannatiempo, autore del podcast Alla balaustra e collaboratore di Varesenews.
È prevista anche la partecipazione, con collegamenti in diretta, del giornalista Damiano Franzetti, che racconterà il “dietro le quinte” dell’evento e offrirà aggiornamenti in tempo reale per i lettori e i partecipanti.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
L’iniziativa è aperta a tutti. I soci di Anche Io Aps potranno partecipare a un aperitivo prima della proiezione; per chi lo desidera, sarà possibile tesserarsi anche in loco.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.