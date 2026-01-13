Varese News

Milano tra lotta armata, fumetti e calcio: Davide Steccanella ospite a Villa Borletti di Origgio

Domenica 18 gennaio a Villa Borletti incontro con lo scrittore e giornalista Davide Steccanella in occasione della chiusura della mostra “L’artista giovane”

18 Gennaio 2026

Domenica 18 gennaio alle 17, in occasione della chiusura della mostra “L’artista giovane. Fermo immagine: Milano 1985-1986”, l’associazione Amici di Villa Borletti propone un incontro con Davide Steccanella, avvocato, giornalista e scrittore che da anni esplora la storia sociale e politica italiana con un approccio documentato e coinvolgente.

Milano 1986: tra memoria e cambiamento

La conversazione con Steccanella offrirà uno sguardo lucido e personale su Milano a metà degli anni Ottanta, in un periodo cruciale di passaggio per la città e per l’Italia intera. Quello del 1986 è l’anno che segna la fine della stagione degli attentati terroristici, ma anche l’avvio di nuovi immaginari collettivi, come il rilancio del fumetto “Alan Ford” disegnato da Dario Perucca, e la svolta sportiva con l’arrivo di Silvio Berlusconi alla guida del Milan, il 20 febbraio di quell’anno.

Non mancheranno riferimenti al mondo del calcio, con l’Inter di Rummenigge e Altobelli contrapposta al Milan in fase di trasformazione, né alla trasformazione culturale e urbana di una Milano che si avviava a diventare la capitale dell’immaginario anni Ottanta.

Una chiusura tra parole e immagini

L’incontro rappresenta l’appuntamento conclusivo della mostra allestita a Villa Borletti, che ha proposto un viaggio visivo tra le atmosfere della Milano di quel periodo, attraverso lo sguardo di alcuni artisti attivi a Milano negli anni 1985-86, quando, appunto, erano giovani e portavano nuova linfa all’attività pittorica ed espressiva in una Milano che era diventata il punto di incontro e il crocevia del rinnovamento culturale. Non solo quadri ma anche manifesti, riviste, libri, pubblicazioni che documentano arte e ambiente di quegli anni così vivaci e frenetici.

La mostra può essere ancora visitata sabato 17 e domenica 18 gennaio, con ingresso dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.

Dopo l’incontro è in programma una visita guidata condotta dai curatori e dagli artisti presenti, per accompagnare il pubblico tra le opere esposte e concludere simbolicamente un percorso espositivo che ha saputo fondere arte e memoria collettiva.

