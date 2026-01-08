Modifiche ai treni tra Busto Arsizio e Malpensa T2 per l’attivazione del nuovo impianto tecnologico

La circolazione ferroviaria sulla linea Busto Arsizio – Malpensa Aeroporto Terminal 2 subirà alcune interruzioni tra lunedì 12 e sabato 17 gennaio per lavori tecnologici sulla rete di Ferrovienord. La sospensione del servizio è necessaria per l’attivazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M) sulla tratta ferroviaria Malpensa T1 – Gallarate.

Nel dettaglio, lunedì 12 e martedì 13 gennaio l’interruzione riguarderà solo il tratto tra Malpensa Aeroporto Terminal 1 e Malpensa Aeroporto Terminal 2. In queste due giornate sarà comunque possibile spostarsi tra i due terminal grazie al servizio di navetta aeroportuale gestito da SEA Milano.

Stop completo da metà settimana

Da mercoledì 14 a sabato 17 gennaio, invece, la sospensione interesserà l’intera tratta tra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto Terminal 2. Per garantire la mobilità dei viaggiatori, Trenord organizzerà un servizio di bus sostitutivi. Tutti i dettagli su orari e fermate sono disponibili sui canali ufficiali dell’azienda, sul sito trenord.it e sull’app. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente da domenica 18 gennaio.

Cos’è il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione

Il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M) consentirà di concentrare nel Posto centrale e nelle Postazioni Operatore di Busto Arsizio tutte le funzioni degli impianti presenti lungo la tratta tra Malpensa Aeroporto Terminal 1 e Gallarate, quest’ultima esclusa perché di competenza RFI.

Il sistema controllerà: i sistemi di rilevamento dei treni; i deviatoi; i segnali; i sistemi di protezione della marcia dei convogli. Una tecnologia più moderna e affidabile, pensata per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria. L’intervento è finanziato da Regione Lombardia con un contributo di 1.442.876 euro.