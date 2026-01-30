Modifiche alla viabilità per la Fiera di San Giulio e il passaggio della Fiaccola Olimpica a Castellanza
In occasione della Fiera di San Giulio, in programma domenica 1 febbraio, e del passaggio della fiamma olimpica, il 4 febbraio, saranno adottati provvedimenti temporanei di modifica alla circolazione stradale
In occasione della Fiera di San Giulio, in programma domenica 1 febbraio, e del passaggio della fiamma olimpica, il 4 febbraio, saranno adottati provvedimenti temporanei di modifica alla circolazione stradale.
Fiera di San Giulio.
Domenica 1 febbraio, dalle 6 alle 19, la tradizionale Fiera di San Giulio comporterà significative modifiche alla circolazione nel centro cittadino.
Divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata (esclusi veicoli degli espositori regolarmente autorizzati):
- Corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Cantoni e le vie Pomini/Piave
- Via Bernocchi tra corso Matteotti e via Roma
- Viale Rimembranze tra corso Matteotti e via Mons. Arrigoni
- Piazza Libertà con accesso dal viale Rimembranze e da via Bernocchi
Divieti di transito per motivi di sicurezza pubblica:
- Via Costalunga: completamente interdetta al transito per tutte le categorie di veicoli
- Via Vittorio Veneto, nel tratto tra corso Matteotti e via Mons. Arrigoni: accessibile esclusivamente ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai mezzi di Polizia
Divieto di sosta con rimozione forzata:
- Via Vittorio Veneto tra via Garibaldi e via Mons. Arrigoni
- Corso Matteotti su ambo i lati nel tratto tra via Cantoni e le vie Pomini/Piave
- Viale Rimembranze su entrambi i lati tra corso Matteotti e via Mons. Arrigoni
- Via Mons. Arrigoni su ambo i lati
- Parcheggio tra via Bernocchi e via Dante dalle 6 alle 9 (con esclusione dei veicoli autorizzati)
Passaggio Fiaccola Olimpica Milano-Cortina 2026
Martedì 4 febbraio 2026, dalle 11 e sino al termine del passaggio della Fiaccola Olimpica, sarà disposta la sospensione della circolazione veicolare su un ampio tratto del territorio comunale.
Sospensione della circolazione veicolare:
- Via Buon Gesù
- Viale Don Minzoni dall’intersezione con via Buon Gesù sino al confine con Legnano lungo la S.S. 527 Saronnese
- Via per Legnano fino al confine comunale
- Corso Matteotti, nel tratto tra via Cristoforo Colombo e la rotatoria della S.S. 527, per i veicoli diretti verso Legnano
- Viale Borri, tra piazzale Bozzi e la rotatoria di viale Don Minzoni
Limitazioni alla circolazione con eccezione per residenti e traffico locale:
- Via Firenze
- Via Sanguinola
Altre disposizioni:
- Interdizione dell’accesso e dell’attraversamento del percorso interessato, estesa a veicoli e pedoni
- Deviazioni del traffico leggero
- Limitazioni al transito dei veicoli pesanti
- Divieto di sosta con rimozione forzata in via Buon Gesù, in corrispondenza degli stalli al civico 1, dalle 11 fino al termine del transito della manifestazione
Segnaletica e informazioni operative
Per entrambe le manifestazioni sarà installata apposita segnaletica temporanea indicante divieti, deviazioni, sensi unici e direzioni obbligatorie nelle strade interessate e nelle vie limitrofe.
