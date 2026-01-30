Modifiche alla viabilità per la Fiera di San Giulio e il passaggio della Fiaccola Olimpica a Castellanza

In occasione della Fiera di San Giulio, in programma domenica 1 febbraio, e del passaggio della fiamma olimpica, il 4 febbraio, saranno adottati provvedimenti temporanei di modifica alla circolazione stradale.

Fiera di San Giulio.

Domenica 1 febbraio, dalle 6 alle 19, la tradizionale Fiera di San Giulio comporterà significative modifiche alla circolazione nel centro cittadino.

Divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata (esclusi veicoli degli espositori regolarmente autorizzati):

Corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Cantoni e le vie Pomini/Piave

Via Bernocchi tra corso Matteotti e via Roma

Viale Rimembranze tra corso Matteotti e via Mons. Arrigoni

Piazza Libertà con accesso dal viale Rimembranze e da via Bernocchi

Divieti di transito per motivi di sicurezza pubblica:

Via Costalunga: completamente interdetta al transito per tutte le categorie di veicoli

Via Vittorio Veneto, nel tratto tra corso Matteotti e via Mons. Arrigoni: accessibile esclusivamente ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai mezzi di Polizia

Divieto di sosta con rimozione forzata:

Via Vittorio Veneto tra via Garibaldi e via Mons. Arrigoni

Corso Matteotti su ambo i lati nel tratto tra via Cantoni e le vie Pomini/Piave

Viale Rimembranze su entrambi i lati tra corso Matteotti e via Mons. Arrigoni

Via Mons. Arrigoni su ambo i lati

Parcheggio tra via Bernocchi e via Dante dalle 6 alle 9 (con esclusione dei veicoli autorizzati)

Passaggio Fiaccola Olimpica Milano-Cortina 2026

Martedì 4 febbraio 2026, dalle 11 e sino al termine del passaggio della Fiaccola Olimpica, sarà disposta la sospensione della circolazione veicolare su un ampio tratto del territorio comunale.

Sospensione della circolazione veicolare:

Via Buon Gesù

Viale Don Minzoni dall’intersezione con via Buon Gesù sino al confine con Legnano lungo la S.S. 527 Saronnese

Via per Legnano fino al confine comunale

Corso Matteotti, nel tratto tra via Cristoforo Colombo e la rotatoria della S.S. 527, per i veicoli diretti verso Legnano

Viale Borri, tra piazzale Bozzi e la rotatoria di viale Don Minzoni

Limitazioni alla circolazione con eccezione per residenti e traffico locale:

Via Firenze

Via Sanguinola

Altre disposizioni:

Interdizione dell’accesso e dell’attraversamento del percorso interessato, estesa a veicoli e pedoni

Deviazioni del traffico leggero

Limitazioni al transito dei veicoli pesanti

Divieto di sosta con rimozione forzata in via Buon Gesù, in corrispondenza degli stalli al civico 1, dalle 11 fino al termine del transito della manifestazione

Segnaletica e informazioni operative

Per entrambe le manifestazioni sarà installata apposita segnaletica temporanea indicante divieti, deviazioni, sensi unici e direzioni obbligatorie nelle strade interessate e nelle vie limitrofe.