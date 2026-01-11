Montagne russe tra Chisola e Varese: una magia di Guerini firma il 4-3 biancorosso al 90′

Una gara matta a Vinovo, gol, sorpassi e grandi emozioni con il Varese che spugna 4-3 il campo del Chisola. Barzotti al 40′ del primo tempo spezza l’equilibrio, i biancorossi sprecano il raddoppio, ma è la ripresa a regalare il meglio. I piemontesi ripartono forte e pareggiano con Favale, Tentoni riporta in avanti il Varese, ma i padroni di casa prima pareggiano con Benedetto e poi sorpassano con Casazza. La squadra di Ciceri però non demorde e nel finale controsorpassa ancora: prima con Tentoni che sigla in girata il 3-3, poi con Guerini che con un tiro magico dai 25 metri sigla il definitivo 4-3 biancorosso.

Una partita bella ed emozionante, tralasciando gli aspetti tattici e tecnici, che il Varese ha saputo fare sua con una grande risposta di carattere e con grande audacia. In classifica sono tre punti importanti che permettono ai biancorossi di raggiungere proprio i torinesi, ma la corsa è ancora lunga e – a dirla tutta – forse è meglio non stare troppo lì a guardare la graduatoria. Settimana prossima al “Franco Ossola” arriverà il Sestri Levante per un’altra sfida di alto rango, sperando che le emozioni possano essere positive anche tra sette giorni.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo aver aperto l’anno con un pareggio che sa di occasione persa, il Varese affronta la prima trasferta del 2026 in casa del Chisola, terzo in classifica con tre punti in più dei biancorossi e da sempre avversario – e campo – ostico. Mister Andrea Ciceri attua diversi cambi, compreso il modulo con un 4-3-3 che vede Agnelli titolare per la prima volta nel ruolo di terzino destro, De Ponti è il centrale di difesa con Bertoni, esordio dal primo minuto anche per Sovogui a sinistra nel tridente Guerini e Barzotti, capitano di giornata. Fuori per scelta tecnica Marangon, Cogliati, non c’è neanche capitan Bruzzone, fermato da problemi fisici. Per i piemontesi allenati da Nicola Ascoli lo schema è il 4-3-3 con gli ex Azizi e D’Iglio nel centrocampo piemontese.

PRIMO TEMPO

Dopo i primi minuti equilibrati e senza grandi emozioni, il Varese alza il baricentro e prova a far salire i colpi ma nonostante un paio di corner e un mancino a giro impreciso di Guerini, il portiere di casa Marenco non deve compiere interventi complicati. Al 23′ invece è determinante la parata di Bugli per togliere dall’angolino il tiro-cross di Favale. Al 32′ arriva l’occasione migliore del Varese: Barzotti lancia per Sovogui che scatta alle spalle della difesa piemontese, salta il portiere in uscita fuori area ma conclude debolmente permettendo a Scarpetta di respingere sulla linea. Nell’occassione si fa male il portiere Marenco, sostituito da Pedone. I biancorossi sfruttano però il buon momento e spingono arrivando al gol al 40′: azione manovrata con Agnelli che crossa basso per Barzotti che in spaccata insacca l’1-0. Nei minuti successivi potrebbe anche arrivare il raddoppio ma prima Guerini in pallonetto non centra la porta dopo una pressione di Barzotti che aveva indotto all’errore il portiere avversario, poi Sovogui calcia alto di poco dai 16 metri. All’intervallo il vantaggio è così di 1-0 per la squadra di Ciceri, che può rammericarsi per non aver saputo colpire ancora.

SECONDO TEMPO

Il Chisola torna in campo con Ciccone al posto di Scarpetta e con un 3-4-3 più spregiudicato che porta i piemontesi a spingere bene nei primi minuti ma con la difesa biancorossa attenta a chiudere sulle incursioni prima di Cavallotti e poi di Casazza. Al 5′ però il pari arriva: Azizi tira da fuori, Bertoni respinge ma la palla resta lì, Favale arriva e insacca l’1-1. Il Varese però non si fa abbattere e torna in avanti. Al 12′ un colpo su Guerini di Ciccone – ammonito ma a rischio rosso -, porta alla punizione che lo stesso Guerini calcia verso il cuore dell’area dove si inserisce ottimamente Tentoni che mette in rete il nuovo vantaggio biancorosso. La risposta del Chisola è però rabbiosa e nel giro di cinque minuti i torinesi la ribaltano: al 16′ Benedetto di testa insacca sul cross profondo di D’Iglio, al 19′ invece con i biancorossi scoperti è Casazza a inserirsi a sinistra e battere Bugli in uscita. Ciceri dalla panchina inserisce il 2008 Bianchi – alla prima convocazione – al posto di Sovogui e Cogliati per Malinverno. Il Chisola sembra gestire ma al 33′ il Varese trova il pareggio: Agnelli mette in mezzo da destra, Tentoni controlla nel cuore dell’area e in girata sigla la personale doppietta e il 3-3. La gara resta viva, con il Varese che spinge e il Chisola che in contropiede fa sempre paura. Al 45′ è però Guerini a decidere la gara con un sinistro magico dai 25 metri che si insacca all’incrocio opposto per il 4-3 che chiude i conti. Nel lungo recupero infatti i biancorossi riescono a reggere alla spinta del Chisola e portarsi a casa i tre punti.

TABELLINO

CHISOLA – VARESE 0-0 (0-1)

SERIE D GIRONE A – XIX GIORNATA

Chisola – Varese; Club Milano – Celle Varazze; Gozzano – NovaRomentin; Imperia – Saluzzo; Lavagnese – Cairese; Ligorna – Sanremese; Sestri Levante – Derthona; Vado – Asti; Valenzana – Biellese.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 41; Chisola 34; Sestri Levante 33; Varese 31; Saluzzo 29; Biellese, Derthona 26; Valenzana 23; Imperia 22; Sanremese, Lavagnese 19; Gozzano, Celle Varazze, Cairese 18; Asti 17; Club Milano 16; NovaRomentin (-1) 12.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.