Monti: “Esteso l’accesso ai farmaci innovativi per la fibrosi cistica. Una svolta per oltre 1.600 pazienti in Italia”
Il consigliere regionale della Lega: "Si tratta di una scelta di grande valore clinico e sociale perché consente di mettere a disposizione dei pazienti una terapia innovativa in grado di incidere sulle cause della malattia e non solo sui suoi sintomi"
Una svolta attesa da tempo per centinaia di famiglie: l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha dato il via libera all’estensione della rimborsabilità per i farmaci modulatori della fibrosi cistica. Grazie a questa decisione, la terapia con Kaftrio e Kalydeco sarà gratuita anche per i pazienti con mutazioni rare del gene CFTR, finora esclusi dalle cure più innovative. Si stima che il provvedimento riguardi oltre 1.600 persone in tutta Italia, garantendo loro un accesso universale a medicinali capaci di cambiare radicalmente il decorso della malattia.
Come cambiano le cure per la fibrosi cistica
La fibrosi cistica è una malattia genetica che colpisce gli organi interni, in particolare polmoni e pancreas, a causa del malfunzionamento di una proteina che regola il passaggio di acqua e cloro nelle cellule. Questo difetto produce un muco molto denso che ostruisce i bronchi. I farmaci modulatori non si limitano a curare i sintomi, ma agiscono direttamente alla base del problema, migliorando l’idratazione delle secrezioni e la capacità respiratoria dei pazienti.
Un investimento per il sistema sanitario
L’ampliamento della platea dei beneficiari è stato possibile grazie a un accordo negoziale tra AIFA ed EMA, che ha reso sostenibile il costo dei farmaci per il Servizio Sanitario Nazionale. Oltre al valore umano, la scelta ha un risvolto economico: ridurre le infezioni e le ospedalizzazioni significa abbattere i costi assistenziali nel lungo periodo. Il tema è stato a lungo al centro del dibattito anche in Regione Lombardia, con diverse iniziative istituzionali volte a sollecitare la copertura per queste terapie.
Il commento di Emanuele Monti
La decisione è stata accolta con grande favore da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, Presidente della commissione welfare di Regione Lombardia e membro del CdA AIFA. «Si tratta di una scelta di grande valore clinico e sociale perché consente di mettere a disposizione dei pazienti una terapia innovativa in grado di incidere sulle cause della malattia e non solo sui suoi sintomi».
«Questa decisione rappresenta una risposta concreta alle richieste dei pazienti e delle loro famiglie. È la dimostrazione che l’innovazione è anche un investimento per il sistema sanitario», conclude Monti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.