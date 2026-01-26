Mornago accende il Falò di San Biagio: fede, tradizione e comunità nella frazione di Vinago

L’appuntamento è per martedì 3 febbraio: dopo la messa con il vicario episcopale e la benedizione del pane e della gola, l’accensione del grande falò nell’anfiteatro della frazione

Martedì 3 febbraio la frazione di Vinago, nel Comune di Mornago, si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e partecipati dell’anno: il tradizionale Falò di San Biagio, giunto alla sua ventottesima edizione. Un appuntamento che unisce fede, convivialità e senso di appartenenza, capace di coinvolgere ogni anno centinaia di persone.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia di Vinago, dalla Polisportiva Vinago e dalla Protezione civile di Mornago, in una sinergia ormai consolidata che assicura ogni anno una manifestazione curata, sicura e rispettosa delle radici culturali locali. Lo scorso anno, sono stati oltre 700 i partecipanti: praticamente l’intero paese.

Il programma della serata ai apre alle 18,30 con la messa celebrata dal Vicario episcopale don Franco Gallivanone, con la tradizionale benedizione del pane e della gola, rito legato alla figura di San Biagio.

Alle 19.30 l’accensione del grande falò nell’“anfiteatro di Vinago”, il piazzale antistante la chiesa. Non mancheranno i momenti conviviali con panini al salamino, patatine, vin brulè e la classica risottata, tutto preparato dai volontari, vero cuore pulsante della serata.

«Il Falò di San Biagio rappresenta un momento identitario per Vinago – spiega Giorgio Mirelli, presidente della Polisportiva Vinago – La crescente partecipazione dimostra quanto la comunità sia legata a questa tradizione. Il nostro impegno è grande, ma ogni anno viene ripagato dall’entusiasmo di tutti».

A fargli eco, il segretario Luigi Giotta: «È una serata che unisce generazioni diverse. Vedere bambini, giovani, famiglie e anziani ritrovarsi attorno al falò è sempre emozionante. Lavoriamo con passione per mantenere vivo questo appuntamento».

Alla serata saranno presenti anche il sindaco di Mornago, Davide Tamborini, e il parroco di Vinago, don Maurizio Scuratti, a sottolineare il forte legame tra comunità, istituzioni e tradizione.