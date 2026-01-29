Motori caldi, il Rally dei Laghi apre le iscrizioni per la 34a edizione

Chi sarà il successore di Andrea Crugnola sul trono dei Rally dei Laghi? Per saperlo dovremo attendere la 34a edizione della gara motoristica più attesa, amata e partecipata del Varesotto ma intanto gli specialisti della disciplina possono avanzare la propria “candidatura”: sono infatti aperte le iscrizioni per il rally in programma tra il 28 febbraio e il 1° marzo prossimi con partenza da Luino e arrivo a Varese.

Piloti e navigatori hanno tempo fino al 20 febbraio per depositare la propria adesione al “Laghi” (attraverso il portale Rallyenter) e, di conseguenza, partecipare alla manifestazione che sarà valida anzitutto per il calendario della Coppa Rally di Zona 3 e che sarà per molti una “prova generale” per la stagione 2026.

L’Asd Rally dei Laghi diretta, come sempre, da Andrea Sabella ha già diffuso una serie di informazioni relative alle prove che comporranno la corsa: partenza come detto da Luino con i fregi liberty di Palazzo Verbania e il panorama del lungolago a fare da cornice alle operazioni preliminari. Il debutto delle vetture sarà al sabato sulla Forcora (PS1 da 7,4 Km) e sulla Laghetto-Sette Termini (PS3, 9,5 Km) da Montegrino a Cugliate Fabiasco.

Alla domenica il piatto forte a livello numerico: prima la PS3 Valganna (dalle Quattro Strade a Ghirla, 8,10 Km), poi un Sette Termini da 13,5 Km tra Fabiasco e Cugliate passando da Castendallo e dal passo (PS4). Quindi il ritorno sulla Forcora (PS5) e di nuovo la doppietta Valganna-Sette Termini (PS6 e PS7) con le medesime conformazioni del primo passaggio. L’arrivo sarà ai Giardini Estensi di Varese (nel 2025 fu in piazza Montegrappa).

PILOTI PER BENE – Tra le classifiche che affiancano quella assoluta ne spiccano due davvero speciali. Per il secondo anno consecutivo torna infatti il trofeo “Piloti per bene” dedicato alla raccolta fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli: il trofeo andrà all’equipaggio che darà maggiore risalto all’associazione varesina che si occupa di cure e sistemazioni per bambini affetti da malattie oncoematologiche. La classe N3 invece onorerà il ricordo di Marco Viola, appassionato pilota di Brusimpiano scomparso poco prima di Natale.