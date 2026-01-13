Mozione unanime in Regione per potenziare i Vigili del Fuoco, Astuti: “In provincia di Varese carenza del 20%”

Oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione che impegna la Regione Lombardia ad avviare un dialogo istituzionale con il Ministero dell’Interno per potenziare il servizio dei Vigili del Fuoco e risolvere l’annosa questione che riguarda la carenza di organico nei comandi provinciali.

Il documento impegna la Giunta regionale: a rappresentare al Ministero dell’Interno e ai competenti uffici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco le criticità emergenti sul territorio regionale, a partire da quello varesino, valutando possibili forme di supporto nell’ambito delle competenze regionali; a proporre in sede di Conferenza Stato-Regioni la programmazione di un’assunzione straordinaria di personale operativo e amministrativo-tecnico-logistico, all’interno di un piano strutturato di rafforzamento degli organici su tutto il territorio nazionale, che ricomprenda anche la Lombardia.

Licata: “La sicurezza riguarda tutti noi e deve essere affrontata”

“Approvata all’unanimità la mozione che ho presentato oggi in Consiglio Regionale che impegna la Giunta regionale ad intensificare il dialogo avviato con il Ministero dell’Interno al fine di colmare la grave carenza di organico dei Vigili del Fuoco in Lombardia attraverso la programmazione di un’assunzione straordinaria di personale” dichiara Giuseppe Licata, Consigliere regionale di Forza Italia.

«Grazie alle interlocuzioni già avviate da Regione Lombardia con il Ministero dell’Interno nel maggio 2025, lo scorso autunno alla nostra regione sono stati assegnati 199 nuovi vigili del fuoco, di cui 56 in provincia di Varese: un risultato importante ma non sufficiente a colmare una carenza di organico che alla stessa data superava le 600 unità ed è per questo motivo che con la mozione siamo tornati a sollecitare un ulteriore impegno per il 2026”, sottolinea Licata.

La carenza di organico dei Comandi lombardi è una situazione presente su tutto il territorio. Dai dati forniti dalla Direzione regionale Vigili del Fuoco a livello regionale la carenza di effettivi rispetto alla pianta organica al 21.10.2025 era pari a 629 unità (un centinaio in Provincia di Varese), corrispondenti al 16% degli organici teorici.

Astuti: “La carenza di organico è pesantissima”

“Ci auguriamo che dopo tante parole finalmente si arrivi a qualche azione concreta, perché si tratta di una situazione che si protrae ormai da diversi anni – dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti –. Una gravissima carenza di personale che mette a rischio la sicurezza degli stessi operatori e, di conseguenza, anche quella di tutti i cittadini. Ora serve un’azione vera da parte della maggioranza nei confronti della giunta lombarda e poi del Ministero, perché le risorse arrivino davvero sui nostri territori”.

Sul problema Astuti era già intervenuto due mesi fa con un question time in aula consiliare. “Qualche mese fa in Lombardia mancavano circa 600 unità operative. Ne sono arrivate 199, ma ne mancano ancora almeno 400 e nel frattempo abbiamo saputo che ci sono stati e ci saranno anche numerosi pensionamenti – sottolinea il consigliere –. È evidente che il problema non è affatto risolto. Per questo abbiamo votato convintamente a favore della mozione presentata dal collega Licata”.

“In Lombardia – ricorda Astuti – la carenza di organico resta pesantissima e continua ad avere ripercussioni sul servizio di soccorso tecnico-urgente. In provincia di Varese la carenza supera il 20% rispetto alla pianta organica, che prevede 510 unità. La riclassificazione dell’aeroporto di Malpensa, inoltre, richiede almeno 21 unità operative per turno e per garantire questo numero vengono spesso chiuse o depotenziate altre sedi, con gravi disagi per la popolazione”.

“A poche settimane dalle Olimpiadi invernali la piena efficienza del servizio diventa ancora più urgente – conclude il consigliere dem –. È ora di passare ai fatti e promuovere al più presto un piano straordinario di assunzioni, forme di sostegno logistico e un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali”.