Multa per chi dà da mangiare ai gatti di Comabbio, il sindaco, «Attaccato da tutta Italia per aver tutelato gli animali»

Il piccolo paese di Comabbio è finito al centro della cronaca nazionale per un’ordinanza del 13 ottobre 2025, con cui il Comune ha vietato ai cittadini di offrire cibo ai gatti che frequentano la zona di Via Lucio Fontana, di Via ai Prati e delle località vicine. Pena una sanziona amministrativa dai 25€ ai 500€.

«Sto ricevendo telefonate – racconta il sindaco di Comabbio Mariolino Deplano – dalle redazioni di giornali, radio e tv di tutta Italia, molti delle quali mi accusano di lavorare contro i gatti. In realtà, questa decisione è stata presa proprio per tutelare la salute degli animali, ridurre il rischio di diffusione di malattie tra i felini e tenere sotto controllo la loro popolazione. Io stesso a casa ho sei gatti».

Nella zona interessata dall’ordinanza, il Comune di Comabbio ha infatti istituito una colonia felina (della quale il responsabile è proprio il primo cittadino), per gestire la popolazione di gatti che si è sviluppata a partire dagli esemplari detenuti inizialmente da un cittadino privato. Oggi, la colonia si occupa di offrire cibo, cure e protezione agli animali nelle modalità concordate con il servizio veterinario di Ats Insubria. Per il momento, non è stata inflitta nessuna sanzione per non aver rispettato l’ordinanza.

Oltre al divieto di somministrare cibo ai gatti, l’ordinanza impone ai proprietari degli immobili anche l’obbligo di chiudere in modo idoneo edifici abbandonati, cantine, sottotetti e tutte quelle strutture non utilizzate, in modo da impedire il ricovero incontrollato dei gatti. I proprietari degli immobili devono inoltre occuparsi della pulizia e disinfestazione delle deiezioni o di residui organici riconducibili ai gatti della colonia all’interno dei propri edifici o aree private.