Musica e spiritualità al Salone Estense di Varese con il Concerto per la Pace

Sabato 24 gennaio 2025 alle ore 20.30, la Sala Comunale Salone Estense di via Sacco 5 a Varese ospita il “Concerto per la Pace”, una serata musicale gratuita aperta a tutti. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese, nasce con l’intento di promuovere un messaggio di serenità e unione attraverso la musica, in un momento storico segnato da tensioni e divisioni.

Protagonisti della serata saranno tre musicisti concertisti che si esibiscono regolarmente in Italia e all’estero e faranno tappa unica a Varese: Claudio Farinone (chitarra basso, chitarra elettrica, chitarra classica), Max Pixio (clarinetto contrabbasso, sax, percussioni), Elias Nardi (oud).

Il trio proporrà un repertorio che spazia tra composizioni classiche, inedite ed etniche.

Il concerto si inserisce nella giornata conclusiva della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che culminerà nel pomeriggio con la Marcia per la Pace nelle vie di Varese. A testimoniare l’anima solidale e inclusiva dell’evento, nel pomeriggio alle ore 15.30, è prevista un’anteprima musicale riservata e offerta agli ospiti della Casa di riposo Molina.

L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione culturale no profit 753 ArteBellezza e organizzata in collaborazione con la Chiesa Battista di Varese, rappresentata dal coordinatore territoriale Marco Della Putta.

Informazioni utili

L’ingresso al Concerto per la Pace è libero e senza necessità di prenotazione.