“Musica per nottambuli”, l’esordio di Edoardo Zanzi tra ironia e furia narrativa
Martedì 13 gennaio alle 18.30 a Materia un incontro con il giovane autore e con i suoi racconti sulla modernità
Una voce nuova, sfacciata e originale che si affaccia sulla scena letteraria contemporanea. Martedì 13 gennaio alle ore 18.30 a Materia è in programma l’incontro dedicato a Musica per nottambuli, libro d’esordio di Edoardo Zanzi, giovanissimo autore capace di intrecciare sensualità, ironia e una marcata furia narrativa.
Le storie di Zanzi si muovono lungo il solco dei grandi maestri americani, restituendo personaggi vivi e inquieti, alle prese con le contraddizioni della modernità. Racconti che colpiscono per ritmo e intensità, e che costruiscono un immaginario notturno fatto di tensioni, desideri e disincanto, dando voce a una generazione che osserva il presente senza filtri.
Nel corso dell’incontro, l’autore dialogherà con il pubblico sul percorso che ha portato alla nascita del libro e sulle influenze che ne attraversano la scrittura. A moderare la conversazione sarà Elena Emilitri.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.