“Musica per nottambuli”, l’esordio di Edoardo Zanzi tra ironia e furia narrativa

Una voce nuova, sfacciata e originale che si affaccia sulla scena letteraria contemporanea. Martedì 13 gennaio alle ore 18.30 a Materia è in programma l’incontro dedicato a Musica per nottambuli, libro d’esordio di Edoardo Zanzi, giovanissimo autore capace di intrecciare sensualità, ironia e una marcata furia narrativa.

Le storie di Zanzi si muovono lungo il solco dei grandi maestri americani, restituendo personaggi vivi e inquieti, alle prese con le contraddizioni della modernità. Racconti che colpiscono per ritmo e intensità, e che costruiscono un immaginario notturno fatto di tensioni, desideri e disincanto, dando voce a una generazione che osserva il presente senza filtri.

Nel corso dell’incontro, l’autore dialogherà con il pubblico sul percorso che ha portato alla nascita del libro e sulle influenze che ne attraversano la scrittura. A moderare la conversazione sarà Elena Emilitri.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.