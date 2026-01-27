Navigazione storica e restauro: a Laveno torna il convegno “Tra Legno e Acqua”

Il fascino intramontabile delle imbarcazioni storiche e l’arte del restauro tornano protagonisti sulle sponde del Verbano. Sabato 31 gennaio 2026 la Fondazione Officine dell’Acqua di Laveno Mombello ospiterà la XI edizione di “Tra Legno e Acqua”, il convegno nazionale di riferimento per la valorizzazione del patrimonio marittimo e lacuale.

Un convegno nel cuore del cantiere

L’edizione di quest’anno si preannuncia unica per la scelta della sede. I lavori si svolgeranno infatti all’interno della Fondazione Officine dell’Acqua, un museo riconosciuto che proprio in questo periodo è al centro di un importante intervento di riqualificazione.

Questa coincidenza trasformerà la location in un vero e proprio “cantiere vivo”: i partecipanti, gli studiosi e la stampa avranno l’opportunità esclusiva di osservare da vicino le attività artigianali in corso, i restauri strutturali e i dettagli delle imbarcazioni d’epoca che compongono la collezione.

Relatori e storie di mare e di lago

Il programma della giornata prevede interventi di esperti provenienti da settori eterogenei. Si passerà dalla navigazione storica allo sport velico, toccando l’artigianato tradizionale, il design nautico e l’archivistica. L’obiettivo degli organizzatori è offrire narrazioni capaci di coinvolgere non solo i professionisti e le istituzioni, ma anche un pubblico più giovane, desideroso di scoprire come la tradizione possa dialogare con il futuro della mobilità.

L’evento rappresenta inoltre una tappa fondamentale per il territorio di Laveno Mombello, consolidando il legame identitario tra il Lago Maggiore e la sua antica tradizione di navigazione.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Cosa: XI Convegno Nazionale “Tra Legno e Acqua”.

Quando: Sabato 31 gennaio 2026.

Dove: Fondazione Officine dell’Acqua, Laveno Mombello (VA).

Focus: Restauro, conservazione e valorizzazione delle imbarcazioni d’epoca