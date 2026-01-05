Nazioni disunite, al MIV il documentario con Francesca Albanese che interroga l’ONU sulla crisi di Gaza
Un film-inchiesta che segue da vicino il lavoro diplomatico e umano di Francesca Albanese, relatrice ONU nel cuore di una delle crisi più drammatiche del nostro tempo, tra diritto internazionale, pressioni politiche e silenzi della comunità globale
Martedì 14 gennaio alle ore 21, il MIV – Multisala Impero Varese ospita la proiezione di Nazioni disunite, documentario del regista francese Christophe Cotteret. La serata sarà introdotta da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.
Il film prende avvio dal marzo 2024, quando Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, denuncia pubblicamente il rischio di genocidio a Gaza. Da quel momento, Cotteret segue Albanese nello svolgimento del suo mandato, accompagnandola tra missioni internazionali, incontri istituzionali e un crescendo di pressioni politiche.
Nazioni disunite è insieme un reportage e un saggio cinematografico che porta lo spettatore dentro la crisi profonda delle Nazioni Unite, mostrando le difficoltà dell’ONU nel prevenire i conflitti e nel tutelare efficacemente i civili. Attraverso interviste, materiali d’archivio e uno sguardo dietro le quinte del lavoro diplomatico, il film esplora il fragile equilibrio tra diritto internazionale, informazione e potere.
Il racconto si intreccia con la storia personale e professionale di Albanese, diventata una delle figure più esposte e discusse del dibattito internazionale dopo il 7 ottobre 2023. Le sue posizioni critiche verso il governo israeliano e le sue analisi giuridiche, basate su rapporti dettagliati e documentati, hanno scatenato campagne di delegittimazione, accuse di antisemitismo e tentativi di isolamento accademico e politico.
Cotteret allarga però lo sguardo oltre Gaza, inserendo la questione palestinese in una riflessione più ampia sull’inefficacia dell’ONU in altri contesti di crisi – dal Ruanda alla Bosnia, dal Congo al Sudan – e sul divario tra il mandato originario dell’Organizzazione e la sua capacità reale di incidere sulle cause dei conflitti. Ne emerge il ritratto di un’istituzione sempre più divisa, schiacciata dagli equilibri geopolitici e dal peso delle grandi potenze.
Il documentario si chiude su una domanda cruciale: non è l’assenza di immagini a rendere invisibile un genocidio, ma il linguaggio con cui lo si racconta. Un interrogativo che rende Nazioni disunite un’opera attuale e necessaria, capace di stimolare una riflessione critica sul ruolo delle istituzioni internazionali e sulla responsabilità collettiva di fronte alla storia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.