Nazioni disunite, al MIV il documentario con Francesca Albanese che interroga l’ONU sulla crisi di Gaza

Martedì 14 gennaio alle ore 21, il MIV – Multisala Impero Varese ospita la proiezione di Nazioni disunite, documentario del regista francese Christophe Cotteret. La serata sarà introdotta da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

Il film prende avvio dal marzo 2024, quando Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, denuncia pubblicamente il rischio di genocidio a Gaza. Da quel momento, Cotteret segue Albanese nello svolgimento del suo mandato, accompagnandola tra missioni internazionali, incontri istituzionali e un crescendo di pressioni politiche.

Nazioni disunite è insieme un reportage e un saggio cinematografico che porta lo spettatore dentro la crisi profonda delle Nazioni Unite, mostrando le difficoltà dell’ONU nel prevenire i conflitti e nel tutelare efficacemente i civili. Attraverso interviste, materiali d’archivio e uno sguardo dietro le quinte del lavoro diplomatico, il film esplora il fragile equilibrio tra diritto internazionale, informazione e potere.

Il racconto si intreccia con la storia personale e professionale di Albanese, diventata una delle figure più esposte e discusse del dibattito internazionale dopo il 7 ottobre 2023. Le sue posizioni critiche verso il governo israeliano e le sue analisi giuridiche, basate su rapporti dettagliati e documentati, hanno scatenato campagne di delegittimazione, accuse di antisemitismo e tentativi di isolamento accademico e politico.

Cotteret allarga però lo sguardo oltre Gaza, inserendo la questione palestinese in una riflessione più ampia sull’inefficacia dell’ONU in altri contesti di crisi – dal Ruanda alla Bosnia, dal Congo al Sudan – e sul divario tra il mandato originario dell’Organizzazione e la sua capacità reale di incidere sulle cause dei conflitti. Ne emerge il ritratto di un’istituzione sempre più divisa, schiacciata dagli equilibri geopolitici e dal peso delle grandi potenze.

Il documentario si chiude su una domanda cruciale: non è l’assenza di immagini a rendere invisibile un genocidio, ma il linguaggio con cui lo si racconta. Un interrogativo che rende Nazioni disunite un’opera attuale e necessaria, capace di stimolare una riflessione critica sul ruolo delle istituzioni internazionali e sulla responsabilità collettiva di fronte alla storia.