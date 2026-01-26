“Nei suoi occhi ho visto la pace”. Mamma Laura racconta la fondazione dell’associazione Insieme ad Andrea si può
La storia di Mamma Laura e la sua forza anche dopo la scomparsa del figlio Andrea. Con l’associazione Insieme ad Andrea si può sostiene la ricerca, i reparti pediatrici e porta speranza a tanti bambini e famiglie
Una data, un giorno qualunque come tanti altri. Poi una visita, un esito e da lì cambia tutto. Per Mamma Laura quella data è l’8 giugno 2011, il giorno in cui a suo figlio Andrea, di undici anni, viene diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Una parola che irrompe nella quotidianità di una famiglia e che, da quel momento, cambia tutto.
«Sapevo che la leucemia poteva portare alla morte. In pronto soccorso ho gridato, pianto, rifiutato quella realtà: sapevo che mio figlio stava lottando per la vita», queste le parole di Laura che ha raccontato la sua forza e la forza di Andrea ai microfoni di Radio Materia.
Andrea viene trasferito all’ospedale specializzato per le leucemie infantili. Inizia così un lungo percorso fatto di chemioterapie, ricoveri, isolamento e dolore. Un percorso che coinvolge tutta la famiglia, compresi i due fratelli che avevano capito cosa stesse succedendo.
Il percorso di Andrea prosegue tra le corsi dell’ospedale e alcuni nuovi amici che ha conosciuto durante le cure. Poi arriva una seconda data che irrompe nuovamente nella vita della famiglia senza chiedere permesso, senza esitazione. L’11 maggio 2012, a pochi giorni dal dodicesimo compleanno, arriva la notizia più dura: la leucemia è tornata, più aggressiva di prima e Andrea è troppo debole per affrontare nuove cure. «In quel momento – racconta Laura – abbiamo capito che l’unica cosa da fare era riportarlo a casa, circondarlo d’amore e accompagnarlo con serenità».
“Andrea mi ha lasciato un dono: la fede”
È in quei giorni che avviene uno dei momenti più intensi della sua vita. Andrea chiede di ricevere la Cresima in ospedale. «Era debolissimo, non stava in piedi. Ma quando è entrato il parroco, ha sorriso. Ha detto a suo papà: “Spegni la televisione e sollevami”. In quel momento Andrea era presente, consapevole. Nei suoi occhi non c’era paura, solo pace».
Il giorno dopo, Andrea si spegne serenamente. «Io non sono mai stata arrabbiata con Dio – dice Laura – non credo in una fede fatta di scambi. Non è stato il Signore a portarmelo via, è stata la malattia. Dio lo ha accompagnato».
Insieme ad Andrea si può
Da quel dolore nasce però qualcosa di più grande. Il 3 settembre 2012 prende vita l’associazione Insieme ad Andrea si può. «Sono stata molto arrabbiata con la leucemia – spiega – ho visto troppi bambini soffrire e morire. Sentivo il bisogno di fare qualcosa, per Andrea e per tutti gli altri».
L’associazione raccoglie fondi per la ricerca contro le leucemie infantili, sostiene i reparti di ematologia pediatrica e i centri trapianto, dona macchinari, giocattoli e sorrisi ai bambini ricoverati.
Eventi e iniziative
Mercatini solidali, eventi, la “Corsa per Andrea”, serate benefiche e la pubblicazione di due libri – La vita rubata e Il dono di Andrea – il cui ricavato è interamente devoluto alla ricerca. «Finché parlo di Andrea, finché faccio qualcosa per lui, mio figlio continua a vivere», dice Mamma Laura.
Accanto a lei ci sono decine di volontari, come Antonella Randon: «Siamo una famiglia. Qui non si dona solo tempo, si mette il cuore».
Il prossimo appuntamento è giovedì 26 marzo a Besnate, con lo spettacolo omaggio a Lucio Battisti Il mio canto libero, il cui ricavato andrà alla Fondazione Tettamanti per la ricerca genetica sulle leucemie infantili.
«Io sono viva grazie all’associazione – conclude Laura – non solo perché respiro, ma perché ho reimparato a sorridere. La vera rivincita sarà quando nessun bambino morirà più di leucemia».
