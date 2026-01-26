“Nei suoi occhi ho visto la pace”. Mamma Laura racconta la fondazione dell’associazione Insieme ad Andrea si può

Una data, un giorno qualunque come tanti altri. Poi una visita, un esito e da lì cambia tutto. Per Mamma Laura quella data è l’8 giugno 2011, il giorno in cui a suo figlio Andrea, di undici anni, viene diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Una parola che irrompe nella quotidianità di una famiglia e che, da quel momento, cambia tutto.

«Sapevo che la leucemia poteva portare alla morte. In pronto soccorso ho gridato, pianto, rifiutato quella realtà: sapevo che mio figlio stava lottando per la vita», queste le parole di Laura che ha raccontato la sua forza e la forza di Andrea ai microfoni di Radio Materia.

Andrea viene trasferito all’ospedale specializzato per le leucemie infantili. Inizia così un lungo percorso fatto di chemioterapie, ricoveri, isolamento e dolore. Un percorso che coinvolge tutta la famiglia, compresi i due fratelli che avevano capito cosa stesse succedendo.

Il percorso di Andrea prosegue tra le corsi dell’ospedale e alcuni nuovi amici che ha conosciuto durante le cure. Poi arriva una seconda data che irrompe nuovamente nella vita della famiglia senza chiedere permesso, senza esitazione. L’11 maggio 2012, a pochi giorni dal dodicesimo compleanno, arriva la notizia più dura: la leucemia è tornata, più aggressiva di prima e Andrea è troppo debole per affrontare nuove cure. «In quel momento – racconta Laura – abbiamo capito che l’unica cosa da fare era riportarlo a casa, circondarlo d’amore e accompagnarlo con serenità».

“Andrea mi ha lasciato un dono: la fede”

È in quei giorni che avviene uno dei momenti più intensi della sua vita. Andrea chiede di ricevere la Cresima in ospedale. «Era debolissimo, non stava in piedi. Ma quando è entrato il parroco, ha sorriso. Ha detto a suo papà: “Spegni la televisione e sollevami”. In quel momento Andrea era presente, consapevole. Nei suoi occhi non c’era paura, solo pace».

Il giorno dopo, Andrea si spegne serenamente. «Io non sono mai stata arrabbiata con Dio – dice Laura – non credo in una fede fatta di scambi. Non è stato il Signore a portarmelo via, è stata la malattia. Dio lo ha accompagnato».

Insieme ad Andrea si può

Da quel dolore nasce però qualcosa di più grande. Il 3 settembre 2012 prende vita l’associazione Insieme ad Andrea si può. «Sono stata molto arrabbiata con la leucemia – spiega – ho visto troppi bambini soffrire e morire. Sentivo il bisogno di fare qualcosa, per Andrea e per tutti gli altri».

L’associazione raccoglie fondi per la ricerca contro le leucemie infantili, sostiene i reparti di ematologia pediatrica e i centri trapianto, dona macchinari, giocattoli e sorrisi ai bambini ricoverati.

Eventi e iniziative

Mercatini solidali, eventi, la “Corsa per Andrea”, serate benefiche e la pubblicazione di due libri – La vita rubata e Il dono di Andrea – il cui ricavato è interamente devoluto alla ricerca. «Finché parlo di Andrea, finché faccio qualcosa per lui, mio figlio continua a vivere», dice Mamma Laura.

Accanto a lei ci sono decine di volontari, come Antonella Randon: «Siamo una famiglia. Qui non si dona solo tempo, si mette il cuore».

Il prossimo appuntamento è giovedì 26 marzo a Besnate, con lo spettacolo omaggio a Lucio Battisti Il mio canto libero, il cui ricavato andrà alla Fondazione Tettamanti per la ricerca genetica sulle leucemie infantili.

«Io sono viva grazie all’associazione – conclude Laura – non solo perché respiro, ma perché ho reimparato a sorridere. La vera rivincita sarà quando nessun bambino morirà più di leucemia».