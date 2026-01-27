Nella Giornata della Memoria, Ceriano Laghetto posa una pietra d’inciampo per Natale Prada
La pietra è stata posata davanti all'abitazione del giovane cerianese morto a soli ventisei anni, vittima della violenza della guerra e del nazifascismo
Questa mattina, in occasione della Giornata della memoria, Ceriano Laghetto ha ricordato e onorato Natale Prada, giovane concittadino morto a soli ventisei anni, vittima della violenza della guerra e del nazifascismo.
Natale Prada, catturato e imprigionato nel 1943, era a bordo del piroscafo Oria, quando affondò nel 1944. Da allora nessuno ebbe mai più sue notizie. In sua memoria è stata posata una pietra d’inciampo: un piccolo blocco in ottone incastonato nel selciato, davanti a quella che fu la sua casa, in via Manzoni.
La cerimonia, accompagnata da interventi commemorativi a cura del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, si è svolta alla presenza della famiglia Prada, che ha condiviso con commozione testimonianze e lettere dal fronte scritte da Natale. Al loro fianco, studenti e studentesse delle scuole, molti cittadini, e i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza, Claudio Rebosio.
Un gesto che invita a fermarsi
La pietra d’inciampo, ideata dall’artista tedesco Gunter Demnig, non si guarda da lontano, ma si incontra nel quotidiano, camminando. È un invito silenzioso ma potente a fermarsi, a ricordare, a riflettere.
Un segno piccolo solo in apparenza, ma carico di significato: una pietra che non si guarda da lontano, ma che si incontra camminando, ogni giorno. Un invito a fermarsi, a ricordare che la Storia non è fatta di numeri, ma di persone che in quel luogo vivevano, faticavano, amavano. Proprio come ognuno di noi.
Libertà, democrazia, antifascismo
«Ricordare Natale Prada significa riaffermare i valori su cui si fonda la nostra Repubblica: libertà, democrazia, antifascismo – ha detto il sindaco Massimiliano Occa – Ma significa anche assumersi una responsabilità che non riguarda solo il passato. Perché la storia non si ripete mai uguale, ma i suoi meccanismi sì: e saperli riconoscere anche nel presente, anche in quello che sta accadendo proprio in questi giorni, è parte del dovere della memoria. Da oggi, Natale Prada torna a casa. Sta a noi fare in modo che il suo nome continui a parlarci, oggi e sempre.A ricordare che dietro le tragedie della Storia non ci sono solo date o numeri, ma persone, famiglie, comunità. Natale Prada era uno di loro. Un giovane che non ha potuto vedere la fine della guerra, travolto da un sistema disumano. Oggi, con questo gesto, torna simbolicamente a casa. E con lui, torna il dovere collettivo della memoria».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.